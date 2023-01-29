رحيل المناضل الفتحاوي اللواء شرطة سميح فريج محمد عابد (أدهم أبو أحمد)

(1967م – 2023م)

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

قال تعالى:”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا “صدق الله العظيم

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل شجاع من خيرة رجال الوطن وأبناء حركة فتح في مخيم جباليا هو المناضل الفتحاوي سميح فريج محمد عابد (أدهم أبو أحمد)والذي فاضت روحه الطاهرة الى بارئها فجر صباح يوم الأربعاء الموافق 25/1/2023م في مدينة الخليل بعد رحله طويلة من المرض العضال الذي آلم به ولم يمهله طويلاً من الحياة بعد مسيرة مشرفة زاخرة بالنضال وحافلة بالفداء والعطاء والتضحيات والكفاح والمواقف الشجاعة في صفوف حركة فتح عن عمر ناهز الخمسة والخمسين عاماً مدافعاً عن حقوق شعبه ووطنه.

ولد المناضل الفتحاوي سميح فريج محمد عابد المكني (أدهم أبو أحمد) في مخيم جباليا بتاريخ 27/8/1967م ونشأ في كنف أسرة فلسطينية لاجئة مناضلة محافظة على تقاليد المجتمع الفلسطيني وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي وترجع أصول جذور عائلته إلى قرية بيت دراس في فلسطين المحتلة عام 1948م التي هاجروا منها قسراً بقوة السلاح إلي مخيمات اللجوء والشتات والمنافي حيث استقرت عائلية في مخيم جباليا, المرحوم أدهم عابد متزوج وله من الأبناء ثلاثة من الذكور وأربعة من الإناث أنهى دراسته الأساسية والإعدادية في مدارس وكالة الغوث للاجئين (الأونروا) ومن ثم حصل على الثانوية من المدرسة الزراعية في بيت حانون استقرت العائلة في معسكر جباليا للاجئين.

مقتطفات عابرة لأهم محطات مضيئة في حياة الثائر والمناضل الفتحاوي/ أدهم عابد

– أعتقل المناضل الفتحاوي أدهم عابد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عام 1986م لمدة ثلاثة أعوام بتهمة انتمائه ونشاطه في تنظيم حركة فتح وتم الإفراج عنه من سجون الاحتلال عام 1989م.

– كان من نشطاء رجال الانتفاضة الأولى في العمل النضالي وقد تولي قيادات المجموعات الضاربة لحركة فتح مما أدى الى اعتقاله عدة مرات.

– كان موجة عام في سجن انصار” 2″ في قطاع غزة من عام 1989م إلي 1990

– عمل في مقر الوفد الفلسطيني قبل قدوم السلطة الوطنية بالمنتدى عام 1993م بعد توقيع أتفاق أوسلو وكان في المكتب المتقدم الذي كان يرأسه اللواء المرحوم / زياد عريف.

– تم اختياره عن الكادر الفتحاوي للتدريب في دورة “ضباط “إلى جمهورية مصر العربية في شهر أكتوبر عام 1993م دورة “حماية الشخصيات الهامة” والتي تخرج منها منتصف شهر تموز عام 1994م وكانت من أوائل دورات الشرطة الفلسطينية الخاصة.

– عمل في مركز شرطة العباس بعد تخرجه من دورة الضباط في جمهورية مصر العربية وكذلك مدير مباحث الشمال ومدير مركز بيت لاهيا ومدير مركز بيت حانون.

– أنتخب عضو قيادة إقليم حركة فتح في شمال قطاع في أول انتخابات تجري في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.

– أنتقل للعمل في إدارة مكافحة المخدرات حيث كان أحد مسؤولي الإدارة، ومن ثم أنتقل إلى إدارة المباحث العامة وكان من قيادة الجهاز.

– خلال عمله في جهاز الشرطة اجتاز العديد من الدورات الأمنية المؤهلة.

– كان من ابرز اللاعبين في مخيم جباليا بكرة القدم وخاصة مع فريق الصقر وفريق الطليعة

نظرة الوداع الأخيرة .. لرحيل المناضل أدهم عابد

شارك في تشييع جنازة المرحوم أدهم عابد كبار الشخصيات القيادية من حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية وألقيت نظرات الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته، وأقيمت عليه صلاة الجنازة عصر يوم الخميس في مسجد العودة في المخيم ودع جثمانه الطاهر الآف من أبناء شعبنا وسار المرحوم ادهم في موكب جنائزي مهيب خيمت عليه أجواء الحزن إلى مثواه الأخير،حيث ‏وارى الثرى في مقبرة الفالوجا

بقلوب ملؤها الحزن والأسى وبالأصالة عن نفسي وعائلتي أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد المرحوم/ أدهم عابد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “

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