طهران:هجوم بطائرات مسيرة سبب انفجارا في مصنع عسكري



محطة تخصيب اليورانيوم في أصفهان. أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، أن الانفجار الذي وقع في مصنع عسكري بمدينة إصفهان بوسط إيران نجم عن هجوم بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، “أصاب الدفاع الجوي واحدة من (الطائرات المسيرة)… ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا. ولحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع”.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، السبت، بسماع “انفجار مدو” بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

وقال مسؤول أمني إنه لم يتسبب في أي ٍإصابات.

وقالت الهيئة “وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة إصفهان فإنه لم تقع أي إصابات”.

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

وكانت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران هدفا لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.

رويترز

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