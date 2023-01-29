عدالة القضية الفلسطينية حسب ادوارد سعيد

د زهير الخويلدي

تمهيد

كان هذا الكتاب الأصلي والمستفز للغاية أول من جعل فلسطين موضوع نقاش جاد – حوار لا يزال حرجًا كما كان دائمًا. من خلال الدراسة الصارمة التي قدمها لاستشراقه المؤثر وعاطفة المنفى (وهو فلسطيني المولد) ، يتتبع إدوارد سعيد التصادم المميت بين شعبين في الشرق الأوسط وتداعياته على حياة كل من المحتِل والمحتَل. – وكذلك في ضمير الغرب. قام بتحديث هذا العمل التاريخي لتصوير الوضع المتغير لفلسطين وشعبها في ضوء تطورات مثل الغزو الإسرائيلي للبنان، والانتفاضة، وحرب الخليج، ومبادرة سلام الشرق الأوسط الجارية. بالنسبة لأي شخص مهتم بهذه المنطقة ومستقبلها، تظل قضية فلسطين هي الرواية المتاحة الأكثر فائدة وموثوقية. فماهي قراءة ادوارد سعيد للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وماهي قيمة مساهمته الأكاديمية في التعريف بقضية وطنه والانتصار للعدالة الكونية؟

ترجمة

“إن كتاب “قضية فلسطين” لإدوارد سعيد كتاب جيد ومفيد، لا يقل عن كتاب “الاستشراق”، وهو العمل الذي جعل هذا الأستاذ الأمريكي من أصل فلسطيني – الذي درّس الأدب المقارن في جامعة كولومبيا – مشهوراً. إنه واحد من “وجهات النظر الفلسطينية” القليلة لتاريخ فلسطين المتاحة للثقافة الغربية، وقد كتب قبل حوالي عشرين عامًا، ولا يزال الكتاب يقدم نقاطًا رائعة وموضوعية تستحق الدراسة. يتيح لنا التعرف بعمق على الأسس التاريخية لما يحدث في فلسطين في الوقت الحاضر: الفشل المؤكد لعملية أوسلو والوساطة الأمريكية، واندلاع الانتفاضة الثانية التي هدفها الآن استقلال الشعب الفلسطيني بأسره، وتدمير ما أنقاض غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أربعين عامًا من الاحتلال العسكري، وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، والمذابح التي لا تنتهي للأبرياء، وقبل كل شيء الفلسطينيين. برأيي، ما يجعل مساهمة سعيد قيّمة هو محاولة استعادة “قضية فلسطين” من وجهة نظر فلسطينية – وليست عربية أو إسلامية بشكل عام – وانطلاقًا من بداية الأحداث: ولادة الحركة الصهيونية، تأسيس أيديولوجيتها في سياق الثقافة الاستعمارية الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر، مما أدى إلى الهجرة نحو فلسطين. في الوقت نفسه، يلخص سعيد تاريخ الشعب الفلسطيني، متتبعًا لمحة شاملة عن سماته الديموغرافية والاجتماعية، وعلينا أن نبدأ من هذه العناصر، كما يقول سعيد، إذا أردنا ” فهم ” قضية فلسطين. التمسك بهذا الاقتراح المنهجي ، يعني “الفهم” تنوير الاستمرارية التاريخية والأيديولوجية التي تربط عددًا كبيرًا من الأحداث ببعضها البعض في سلسلة طويلة: الموجات الأولى للهجرة الصهيونية نحو فلسطين ، وتأسيس دولة إسرائيل ، توسعها الإقليمي المتزايد ، والتشتت العنيف للشعب الفلسطيني في عام 1948 ، وإنكار هويتهم الجماعية (من قبل الإسرائيليين والعرب أيضًا) ، والاحتلال العسكري لجميع أراضيهم ، والانتفاضة الأولى والثانية ، والإرهاب الانتحاري للتعبير عن القومية الفلسطينية الأكثر راديكالية ، هناك قضية حاسمة يصر عليها سعيد ، من خلال تجميع وثائق واسعة وتفسيرها بدقة لغوية. خلال العقود ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بينما كانت القوى الأوروبية – إنجلترا أولاً – تقرر مصير فلسطين وتشجع الحركة الصهيونية على احتلالها، لم تكن فلسطين صحراء. على العكس من ذلك، كانت دولة يسكنها مجتمع سياسي ومدني يزيد عدد سكانه عن 600 ألف نسمة، وكانوا يحتلونها بشكل شرعي منذ قرون، ويتحدث الفلسطينيون اللغة العربية وكانوا في الغالب من المسلمين السنة، إلى جانب الأقليات المسيحية والدرزية والشيعة الذين اعتادوا ذلك أيضًا. بفضل مستواها التعليمي العالي، كانت الطبقة الوسطى الفلسطينية تُعتبر نخبة في الشرق الأوسط: مثقفون فلسطينيون ورجال أعمال ومصرفيون فلسطينيون شغلوا مناصب رئيسية في الدولة العربية وإدارات الدولة والصناعة. هذا ما كان عليه الوضع الاجتماعي والديموغرافي لفلسطين في العقود الأولى من القرن العشرين، وظل كذلك حتى أسابيع قليلة قبل تأسيس دولة إسرائيل في ربيع عام 1948: في ذلك الوقت، كان هناك في فلسطين. يبلغ عدد السكان الأصليين حوالي 1500000 شخص (بينما كان اليهود، الذين لم يتحملوا التدفق المثير للإعجاب للمهاجرين في فترة ما بعد الحرب، أكثر بقليل من 500000). القصة الكاملة للغزو الصهيوني لفلسطين وإعلان دولة إسرائيل. ثم يدور حول البناء الأيديولوجي الذي سيتجسد لاحقًا في استراتيجية سياسية منهجية: إنكار وجود الشعب الفلسطيني. في تصريحات القادة الصهاينة الرئيسيين – بدءًا من تيودور هرتزل إلى موسى هيس، ومناحيم بيغن، وحاييم وايزمان – تم تجاهل السكان الأصليين تمامًا، أو فقدوا مصداقيتهم على أنهم همجيون، كسالى، مرتزقون، فضفاضون. ترتبط هذه الصورة النمطية الاستعمارية المنتشرة ارتباطًا وثيقًا بفكرة أن واجب اليهود كان الاستيلاء على أرض متخلفة وشبه مهجورة من أجل إعادة بنائها على أسس، و”تحديثها”. ووفقًا لوجهة نظر راديكالية لـ “المهمة الحضارية” لأوروبا و”استعمارها الترميمي”، كان على المنظمة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية الجديدة أن تستبعد أي تعاون مع السكان الأصليين، إن لم يكن على مستوى تابع وخاضع حصريًا (بينما كانت دولة إسرائيل منفتحة على جميع يهود العالم، واليهود فقط). ليس من قبيل المصادفة أن النضال الكبير الأول الذي أُجبر الفلسطينيون على الانخراط فيه، بعد تأسيس دولة إسرائيل، كان ضد حذفهم التاريخي بالكامل. كان هدفهم الأساسي هو المطالبة – ضد إسرائيل والدول العربية مثل مصر والأردن وسوريا – بهويتهم الجماعية وحقهم في تقرير المصير. في وقت لاحق فقط، وليس قبل عام 1974، ستسجل الأمم المتحدة رسميًا وجود ممثل دولي يسمى فلسطين، مع الاعتراف بياسر عرفات كممثل شرعي لها. إن إنكار وجود شعب في الأرض التي كان من المقرر إقامة الدولة اليهودية فيها هو وصمة العار الاستعمارية والعنصرية التي تميز الحركة الصهيونية منذ نشأتها كحركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقوى الاستعمارية الأوروبية، ومدعومة منها في طرق متعددة. بعد التخطيط لفترة طويلة لجعل الأرجنتين أو جنوب إفريقيا أو قبرص مقرًا للدولة اليهودية، ركز اختيار الحركة الصهيونية على فلسطين ليس بسبب الأسس الدينية، ولكن لأنه كان يُعتقد على نطاق واسع، كما قال إسرائيل زانجويل ، أن فلسطين كانت “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. باسم هذا المنطق الاستعماري، بدأ النفي القسري لعدد كبير من الفلسطينيين – لا يقل عن 700000 – بفضل الإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية مثل عصابة شتيرن ، بقيادة يتسحاق شامير ، والإرغون زواي لئومي ، الذي كان قائده مناحيم بيغن ، سيئ السمعة لأنه كان مسؤولاً عن مذبحة – أكثر من 250 – من سكان قرية دير ياسين. يمتد من نسبة 56٪ من أراضي فلسطين الانتدابية الممنوحة بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 78٪ منها، بما في ذلك الجليل بأكمله ومعظم القدس. أخيرًا، في نهاية حرب الأيام الستة عام 1967، كما يعلم الجميع، استولت إسرائيل حتى على الـ 22 في المائة الأخيرة، وضمت القدس الشرقية بشكل غير قانوني وفرضت نظام احتلال عسكري قاسٍ على مليوني نسمة وأكثر من سكان قطاع غزة والغرب. بنك. كل ذلك رافقه مصادرة منهجية للأراضي، وهدم آلاف المنازل الفلسطينية، وحذف قرى بأكملها، واقتحام الأبنية العمرانية الكبيرة في الجزء العربي من القدس، وكذلك في الناصرة. إن قضية المستوطنات الاستعمارية داخل الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل خاص هي لتقديم الدليل الأكثر إقناعًا على الأساس السليم لوجهة النظر “الاستعمارية” للأحداث التي اقترحها إدوارد سعيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكننا أن نفسر أن دولة إسرائيل، بعد احتلالها 78٪ من أراضي فلسطين، بعد ضم القدس الشرقية واستيطان ما لا يقل عن 180 ألف مواطن يهودي هناك، انخرطت في استعمار تدريجي حتى لهذا العدد الضئيل 22 تركت للفلسطينيين وخاضعين بالفعل للاحتلال العسكري؟ كما يعلم الجميع، منذ عام 1968، وبمبادرة من الحكومات العمالية واليمينية، صادرت إسرائيل حوالي 52٪ من الضفة الغربية، وأنشأت أكثر من 200 مستوطنة، بينما صادرت في قطاع غزة المكتظ بالسكان والفقير للغاية. حوالي 32٪ من الأرض مقامة أكثر من 30 مستوطنة. إجمالاً، يعيش اليوم ما لا يقل عن 450.000 مستوطن في الأراضي المحتلة، في منازل مدرعة عسكريا، متصلة ببعضها البعض وبالأراضي الإسرائيلية بشبكة من الطرق (“الطرق الالتفافية” سيئة الشهرة) الممنوعة على الفلسطينيين وغيرها. تفكيك وتمزيق ما تبقى من وطنهم، ويمكننا بعد ذلك أن نستنتج مع سعيد أن “الخطيئة الأصلية” لدولة إسرائيل تكمن في طبيعتها الصهيونية الجوهرية: رفضها العيش بسلام مع الشعب الفلسطيني، والأسوأ من ذلك، فشلها في إدارة هيمنتها دون اللجوء إلى الممارسات القمعية والاستعمارية والعنصرية في الأساس. كل ما يمكن أن تحصل عليه الأيديولوجية الصهيونية – ساعدها بلا شك الاضطهاد المعاد للسامية ومأساة الهولوكوست – هو الغزو التدريجي لفلسطين “من الداخل”. لقد زودت ولا تزال تقدم للعالم – وليس الغرب فقط – فكرة أن العنصر الأصلي هو العنصر اليهودي، وأن الأجانب هم الفلسطينيون. إن جوهر الدراما التي أصابت الشعب الفلسطيني، والسبب الرئيسي للهزائم التي لا حصر لها، يكمن في هذا الوضع الشاذ: الصهيونية كانت أكثر بكثير من مجرد شكل معتاد للغزو والحكم الاستعماري “من الخارج”. لقد حققت نجاحًا واسعًا ودعمًا واسعًا من قبل الحكومات الأوروبية والرأي العام، كما لم يحدث أبدًا للمشاريع الاستعمارية الأخرى. لكن هذا هو الخطأ الجسيم الذي ارتكبته النخبة السياسية الإسرائيلية والنخبة اليهودية الأمريكية القوية التي وافقت دائمًا على خياراتها السياسية والعسكرية. كان هناك شعب فلسطيني في فلسطين قبل تأسيس دولة إسرائيل، وهو لا يزال موجودًا على الرغم من دولة إسرائيل، وهو ينوي بثبات البقاء، بغض النظر عن كل الهزائم والإهانات والإذلال. والتدمير الدموي لخيراته وقيمه.”بواسطة دانيلو زولو بتاريخ 10 أبريل 2002.

تعقيب:

في هذا المبحث الجدلي، يقدم إدوارد سعيد، أستاذ جامعة كولومبيا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، القضية الفلسطينية إلى الرأي العام الأمريكي – في متابعة لهجومه العام على مجال دراسات الشرق الأوسط في الاستشراق (1979). يشدد سعيد، الذي يتهم التغطية الإعلامية غير الكافية والاعتراف الإعلامي وكذلك التحريف، – أحيانًا بليغ ومثقف، وأحيانًا دعائي ومعقد – على نقص التواصل المباشر بين الفلسطينيين والغرب. يعتقد أن على الفلسطينيين أمثاله أن يذكروا العالم بأن الفلسطينيين لن يختفوا ببساطة وأن وضعهم كشعب محروم يجب أن يواجه بالتساوي مع المحرقة اليهودية. بينما حاولت الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام 1967 إنكار الهوية الفلسطينية من خلال تجاهلها أو تسويتها، فقد أعادت منظمة التحرير الفلسطينية إحياء “فكرة” فلسطين وأنشأت بنية تحتية قادرة على توحيد وتعليم الفلسطينيين في الداخل وخارج اسرائيل. في شرحه للتأثير السلبي للصهيونية (الإمبريالية الغربية) على العرب في إسرائيل مقابل فوائدها لليهود، يتتبع سعيد أصول الحركة الوطنية الفلسطينية في المواجهة مع الصهيونية في ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ يسهب في ذكرى العام الحرج 1948 عندما غادر الكثيرون ما أصبح دولة إسرائيل. يؤكد على أحداث ما بعد عام 1967 وصعود منظمة التحرير الفلسطينية الفعالة التي يزعم أنها تمثل جميع الفلسطينيين. وينتهي برؤيته للمستقبل – بغض النظر عن كامب ديفيد والمعاهدة العربية الإسرائيلية – دولة ديمقراطية علمانية. ولكن باستخدام التوثيق الحزبي فقط والتوصية به ، وإهمال تقديم أدلة لعدد من التفسيرات المثيرة للجدل (“طرد الفلسطينيين من إسرائيل ؛” العنف “” غير المبرر ” أثناء عملية التهجير ومواصلة التهديد والتتبع في المهجر) ، يرى سعيد فائدة كبرى من مسلكه النضالي كعمل علمي ؛ لكنه يرى انه لم يتم التعبير عن هذا الجهد الاكاديمي المقاوم بالصورة اللازمة والمكثفة حتى الآن على هذا المستوى المرتفع من الموضوعية والالتزام والمشاركة. فمتى نرى فلسطين مستقلة دولة ذات سيادة وشعبها حر ينعم بحق التنقل والفعل في أرضه ؟

المصدر

Edward W. Said, The Question of Palestine (New York: Quandrangle, 1979).

الرابط

https://www.juragentium.org/topics/palestin/en/zolo.htm

كاتب فلسفي

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