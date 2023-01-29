مسؤول في بابل يمنح محافظا إيرانيا “تمثال بابلي أصلي” كهدية



كشفت صحيفة طهران تايمز شبه الحكومية الإيرانية الرسمية، عن حصول محافظ ولاية غرب عيلام الإيرانية حسين بهرمانية، على تماثل “اصلي” يعود الى الحقبة البابلية التاريخية كهدية، قدمت له من مسؤول محلي في محافظة بابل.

وقالت الصحيفة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان بهرمانية وخلال الزيارة التي قام بها الى محافظة بابل، ووقع خلالها مذكرة تفاهم مع حكومة المحافظة المحلية لــ “تطوير السياحة بين المحافظتين”، حصل على “تمثال اثري يعود الى الحقبة البابلية” كهدية.

وبينت الصحيفة، ان مدير منظمة الاثار التابعة لمحافظة بابل حسين فالح، قدم التمثال البابلي الى المحافظ الإيراني مشيرا عبرها الى الرابط التاريخي الذي يجمع بين العراق وايران ومنذ الحضارات القديمة قبل الميلاد، على حد وصف الصحيفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط