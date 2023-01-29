مشيداً بجهود وزير الإعمار.. النائب كاظم الشمري يعرب عن أمله بتشغيل مشروع ماء النهروان في مطلع الصيف القادم بعد انتظار سنين طويلة



أعرب النائب كاظم الشمري عن أمله في تشغيل مشروع ماء النهروان في مطلع الصيف القادم بعد انتظار دام لأكثر من عشر سنوات، مشيداً بجهود وزير الإعمار والإسكان والبلديات الذي قام بتسليط الضوء على هذا المشروع المهم وحصل على موافقة مجلس الوزراء على إقراض الوزارة لغرض إنجازه.

وقال الشمري في بيان اليوم :” ان مشروع ماء النهروان الذي انتظرناه سنين طويلة سينقذ أهالي ناحية النهروان وقضاء المدائن من شحة المياه الصالحة للشرب، وقد شهد تلكؤاً منذ عام 2012 وتم إيقاف العمل به، ثم عاد الى الواجهة في عهد السيد الوزير بنكين ريكاني عام 2018 ، إلا أن استقالة الحكومة سنة 2019 حالت دون إكماله، واليوم في موقف يستحق الشكر والتقدير طلب الوزير من مجلس الوزراء إقراض وزارته مبلغاً لإكماله ووافق المجلس على القرض من خلال القرار رقم (23061) في جلسته المنعقدة في 2023/1/24 ، لنصبح قريبين جداً من تحقيق هذا الهدف الذي انتظرناه “.

وتابع الشمري :” في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الى السيد الوزير بالنيابة عن أهلنا في قضاء المدائن، نأمل أن يتم تشغيل هذا المشروع في الصيف القادم ليكون بداية النهاية لمعاناة طويلة من شحة مياه الشرب في هذه المنطقة التي عانت من تراجع الخدمات وخصوصاً المياه الصالحة للشرب “.

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