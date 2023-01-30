إدارة الدولة يستحوذ على رئاسات اللجان النيابية المهمة

استحوذ تحالف إدارة الدولة على رئاسات أغلب اللجان النيابية المهمة خلال الانتخابات التي جرت أمس.

وذكر مراسل (المدى)، أن “مجلس النواب صوت أمس على رئاسات لجانه الدائمية”.

وأضاف المراسل، أن “اللجنة القانونية انتخب لرئاستها النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار هادي، فيما تم انتخاب عضو تحالف الفتح مرتضى الساعدي نائباً أولاً وعضو تحالف السيادة عبد الكريم عبطان نائباً ثانياً”.

وأشار، إلى “انتخاب عضو ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني رئيساً للجنة المالية وعضو تحالف السيادة أحمد مظهر نائباً أولاً وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي نائباً ثانياً”، مبيناً أن “رئاسة لجنة النزاهة أسندت إلى عضو تحالف السيادة زياد الجنابي، فيما تم انتخاب عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف نائباً أولاً وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور نائباً ثانياً”.

ولفت المراسل، إلى “انتخاب عضو تحالف الفتح عباس الزاملي رئيساً للجنة الأمن والدفاع النيابية وعضو تحالف السيادة كريم أبو سودة نائباً اولاً وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سكفان يوسف نائباً ثانياً، فيما تم انتخاب النائب المستقل حسنين الخفاجي رئيساً للجنة الاستثمار والتنمية وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور نائباً أولاً والنائب المستقل حسين السعبري نائباً ثانياً”.

وأوضح، أن “لجنة النفط والطاقة النيابية انتخبت عضو تحالف السيادة هيبت الحلبوسي رئيساً لها وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو محمود قادر نائباً أولاً والنائب المستقل عدنان الجابري نائباً ثانياً”.

وبين المراسل، أن “لجنة التخطيط الستراتيجي انتخبت عضو ائتلاف دول القانون مهدي التميمي رئيساً والنائب عن تحالف السيادة غاندي عبد الكريم الكسنزاني نائباً أولاً والنائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي نائباً ثانياً”.

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