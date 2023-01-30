ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة



2023-01-30

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 166600 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 166000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 167500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 165500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 166850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 166825 دينارا مقابل 100 دولار.

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