العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه للتعدي على دول الجوار

30 يناير 2023



بغداد: «الخليج»، وكالات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات، أمس الأحد، أنه لا توجد قوات قتالية أجنبية في أراضي العراق، مشدداً على أن أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً لأي هجوم على دول المنطقة، ولا يمكن استخدامها للتعدي على دول الجوار، فيما عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، في خطوة اعتبرت تهدف إلى إجراء تعديلات دستورية.

وأضاف فؤاد حسين أن التوتر بين أمريكا وإيران يؤثر في العراق، وهناك حاجة إلى تخفيفه. وقال إن بلاده بحاجة إلى الدول الإقليمية والخليجية، وإنها ليست في جزيرة معزولة، مؤكداً أن مصلحة العراق الوطنية هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين.

من جهة أخرى، ذكر بيان حكومي، أن «حسن نعمة الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة». وأضاف البيان، «تأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة بتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة».

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