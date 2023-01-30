العراق يستضيف بطولة المنتخبات الأولمبية لغرب آسيا



منتخب العراق الأولمبي

بغداد: زيدان الربيعي

منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وأضاف البيان أن «الاتحاد بارك نجاح الاتحاد العراقي لكرة القدم في استضافة بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة التي اختتمت، الأسبوع الماضي، وحصل المنتخب العراقي على لقبها».

يذكر أن العراق نجح مؤخراً، في استضافة مباريات خليجي 25 في البصرة للفترة من 6 إلى 19 من الشهر الجاري، ما دعا الكثير من الاتحادات العربية والآسيوية للمطالبة بمنحه فرصة تنظيم البطولات الآسيوية المختلفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط