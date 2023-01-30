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المغرب يعيد افتتاح سفارته في العاصمة العراقية

بغداد: زيدان الربيعي

افتتح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة السفارة المغربية في بغداد، بعدما أكدا خلال مباحثات معمقة عقدت أمس السبت، أن خطوة مملكة المغرب بافتتاح سفارتها ستكون منطلقاً لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة نظيره المغربي إلى بغداد بالتاريخية، وقال إنها تأتي بعد مرور أكثر من ربع قرن، مشيراً الى أن البلدين سيؤسسان علاقات قوية ومتينة في المرحلة المقبلة. وأضاف وزير الخارجية العراقي، أن «مباحثات عديدة جرت حول مجموعة مواضيع، وتم التأكيد على خلق الآليات الضرورية لتأسيس هذه العلاقة الآنية والمستقبلية بين الطرفين»، مبيناً أن «المغرب يلعب دوراً مهماً في الساحة السياسة».

وأوضح أن «هناك حوالي 40 اتفاقاً بين البلدين، ولكن هذه الاتفاقات تعود إلى مدة زمنية قديمة وجرى التباحث حول خلق آلية قانونية لدراسة هذه التفاهمات بشكل يلائم مع وضع البلدين».

بدوره أكد بوريطة أن «زيارتنا الى العراق تاريخية لأنها ستشهد إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، وهذا ما يؤكد قوة العلاقات بين العراق والمغرب»، مبيناً، أن «المغرب سيظل داعماً لخيارات الشعب العراقي».

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