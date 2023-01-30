تفاصيل جديدة عن قصف شاحنات “ألبو كمال”



قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن طائرات مجهولة، استهدفت شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.

ووفقا للمصادر فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وكان تلفزيون “RT” افاد بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

وذكر أن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران، وعبرت من منفذ حدودي غير رسمي.

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