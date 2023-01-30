تقرير فرنسي: دول “الهلال الشيعي” مهددة بالانهيار



2023-01-30

اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، يوم الاثنين، ان دولاً فيما يسمى بـ”الهلال الشيعي”، العراق ولبنان وسوريا، مهددة بالانهيار بسبب تفاقم ازماتها من شح الدولار والفوضى المؤسساتية والقلاقل الاقتصادية والنزاعات الاهلية.

ولفتت الصحيفة الفرنسية في تقرير الى ان “الهلال الشيعي” المؤلف من العراق ولبنان وسوريا، وأنشأته إيران، يمر بمرحلة سيئة ويمكن ان تكون قاتلة، مضيفة ان هذه الدول المصنفة كـ”محور المقاومة” تبدو مع بداية العام 2023، مهددة اكثر من اي وقت مضى بالاضمحلال لسبب مرتبط بندرة الدولار اكثر مما هو مرتبط بالهجمات العسكرية لأعدائهم.

وبينما اشار التقرير الى ان ايران وسوريا تخضعان لعقوبات امريكية ودولية قاسية مرتبطة بالسياسة والاقتصاد، اوضح ان العراق يتمتع بوفرة من اموال النفط، الا انها ليست تحت سيطرته المباشرة للتصرف بها بالنظر الى انها تودع في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتابع التقرير انه في ظل العقوبات المفروضة على ايران، فإن واشنطن تمارس رقابة مشددة على حركة الاموال المتاحة لحكومة بغداد، بينما تم تشديد هذه الرقابة موخرا بما يكفي من اجل خنق النظام الايراني، وذلك لدرجة ان بغداد اضطرت لدفع مشترياتها من طهران بالدينار، وهو ما ادى الى تراجع حاد في قيمة الدينار العراقي وانهيار الريال الايراني.

وقامت السلطات الامريكية في صيف 2015، بتجميد حساب البنك المركزي العراقي في البنك الاحتياطي الفيدرالي من اجل استفادة تنظيم داعش من هذه الاموال.

وفيما يتعلق بلبنان، فقد ذكر التقرير ان الطبقة السياسية الحاكمة فيها، وهي بغالبيتها كالمافيا، وتعمل موحدة على تنفيذ نهب ممنهج للبلد.

ووصف التقرير هذه الدول الاربع، العراق وايران وسوريا ولبنان، بأنها “مفلسة بحكم الامر الواقع”، حيث ان لبنان مشلول مؤسساتياً، ومفلس مالياً منذ العام 2020 ، واصيب بانهيار اجتماعي على الرغم من تحويلات الاموال من المغتربين اللبنانيين الى عائلاتهم داخل الوطن.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط