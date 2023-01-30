توقعات الطقس: حالة جوية وأمطار غزيرة الأسبوع الحالي

بغداد/ نبأ مشرق

تؤكد توقعات الأنواء الجوية أن أمطارا غزيرة ستهطل على أغلب مناطق البلاد خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أنها ستكون بنحو متقطع، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية تلقته (المدى)، أن “طقس اليوم الاثنين بالنسبة للمنطقة الوسطى سيكون غائما مع تساقط للأمطار وتشكل الضباب صباحاً”.

وتابع البيان، أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما ممطرا يشتد مساء مع تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية”. وأشار، إلى أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم ممطر مصحوباً بعواصف رعدية”. أوضح البيان، أن “درجات الحرارة الصغرى ستكون أكثر من 10 مئوية بدرجة واحدة في محافظات الوسط والجنوب، ودون 10 مئوية في المحافظات الشمالية وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى”.

ويواصل، أن “الحرارة العظمى ستكون أقل من 20 مئوية مع ارتفاعها قليلاً في محافظات الوسط والجنوب”.

ومضى البيان، إلى أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون ممطرا متفاوت الشدة مصحوبا بعواصف رعدية بعموم المناطق مع تسجيل ارتفاع قليل لدرجات الحرارة فيها”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أعربت عن أملها بأن تسهم الموجة المطرية للأسبوع الحالي برفع مناسيب مياه سدي الموصل ودوكان وبحيرة الثرثار. من جانبه، قال المنبئ الجوي صادق عطية، أن “الحالة الجوية التي تعرض إليها العراق أمس الاحد من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل إلا أنها ستكون بنحو متقطع وليس مستمرا”.

وتابع عطية، أن “أهم ما يميز هذه الحالة الجوية هطول كميات من الامطار تمتاز بغزارة في مدن شمالي البلاد وبعض الأماكن في الوسط”.

وفيما أشار، إلى “زخات خفيفة سوف تهطل في مناطق جنوبي البلاد والبادية الغربية”، تحدث عن “إمكانية حصول نشاط في سرعة الرياح السطحية لاسيما في يوم الثلاثاء في مناطق البصرة وميسان وواسط وصولاً إلى ديالى”. وتوقع عطية، “وصول هبات الرياح الجنوبية الشرقية إلى نحو 60 إلى 72 كم في الساعة الواحدة”.

وحذر، “مرتادو البحر من ارتفاع الأمواج وكذا الحال بالنسبة لمرتادي الطرق الخارجية من الاتربة المثارة خلال نهار يوم الثلاثاء”.

ووجه عطية تحذيرات إلى “مناطق شمالي البلاد لاسيما السليمانية وديالى من غزارة بالامطار في المدة من اليوم الاثنين حتى فجر الثلاثاء”.

وأكد، أن “الامطار لن تكون ديمية، إنما سوف تهطل على شكل زخات ويصحبها البرق والرعد على فترات متقطعة”.

ويواصل عطية، أن “هذه الحالة الجوية سوف تنتهي يوم الخميس المقبل ولكن هناك بعض السحب تتواجد في مناطق شمالي البلاد، وما بعد هذا اليوم هناك منخفض جوي آخر يتقدم من بلاد الشام وتستمر معه الأجواء غائمة بنحو جزئي”. ولفت، إلى أن “الطقس سوف يستمر على ذات الحال بالنسبة ليوم الخميس مع إمكانية لهطول زخات مطرية في أماكن عديدة من مدن جنوبي البلاد والشمال والغرب”.

ومضى عطية، إلى أن “الرياح سوف تتحول يوم الجمعة المقبل إلى شمالية غربية بنحو تدريجي ويندفع المنخفض أكثر نحو إيران ويطرأ معه انخفاض خفيف في درجات الحرارة التي سوف تشهد ارتفاعاً خلال الأسبوع الحالي”.

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