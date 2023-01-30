ذي قار تفتتح 6 مشاريع في مناطق متاخمة لأهوار الناصرية

ذي قار/ حسين العامل

اعلنت ادارة محافظة ذي قار عن افتتاح 6 مشاريع تربوية وخدمية في مناطق متاخمة لأهوار الناصرية، وفيما تحدثت عن 200 مشروع منجز ضمن موازنة تنمية الاقاليم وصندوق الاعمار، اشارت الى إطلاق حملة لتحسين الخدمات في منطقة العكر التي شهدت تظاهرات مطلبية في هذا المجال مؤخرا.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عقب افتتاح عدد من المشاريع في مناطق الاصلاح والعكيكة، إن “الإدارة المحلية افتتحت 6 مشاريع مهمة في اقضية المحافظة 4 منها ضمن خطة تنمية الاقاليم ومشروعين ضمن صندوق الاعمار والمشاريع الوزارية”.

وأشار الغزي، إلى “افتتاح مدرستين نموذجيتين وبناية قسم التربية ومبنى نموذجي للبطاقة الوطنية في قضاء الاصلاح ضمن خطة تنمية الأقاليم”.

وتحدث، عن “افتتاح مجمع ماء بسعة 400 متر مكعب/ ساعة في ناحية العكيكة ضمن مشاريع صندوق الاعمار ومدرسة من مدارس المشروع رقم 1 الوزاري”.

وأوضح الغزي، أن “الإدارة المحلية تحصد اليوم ثمار سنة كاملة من العمل المتواصل ومتابعة ادراج واحالة وانجاز المشاريع بحجم فاق لسنة واحدة تخصيصات المحافظة منذ 2003”.

وبين، أن “المحافظة سبق وان أحالت 150 مشروعا ضمن مشاريع تنمية الاقاليم انجز منها اليوم 100 مشروع اغلبها مدارس وابنية تعليمية بينها 80 مدرسة”.

ولفت الغزي، إلى “230 مشروعاً ضمن تخصيصات صندوق الاعمار انجز منها حوالي 117 مشروعاً”.

وشدد، على “عدد اخر من المشاريع التي ادرجت ضمن مشاريع الاتفاقية الصينية والوزارية كمطار الناصرية والمدارس الصينية وطرق وزارية”.

ومضى الغزي، إلى أن “ما أدرج في هذا المجال كسب للمحافظة باعتبارها تخصيصات اضافية فاقت موازنة المحافظة”.

وكشفت ادارة محافظة ذي قار في (تشرين الاول 2022)، عن خطة مشاريع بقيمة 560 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما اشارت الى مشاريع خدمية وعمرانية تشمل جميع الوحدات الادارية في المحافظة ضمن الخطة.

وفي ذات السياق ذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تابعته (المدى) ان “محافظ ذي قار أشرف ميدانياً على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مجاري العكر (الجانب الشرقي) بعد اكمال شبكة مجاري (الجانب الغربي)”.

ونقل البيان عن الغزي القول، إن “الادارة المحلية اعتمدت خطة مدروسة لإيصال خدمات الصرف الصحي لكافة المناطق غير المخدومة بغرض تهيئتها للتعبيد في الخطة القادمة”. وشدد، على “بذل ومضاعفة الجهود واستثمار عامل الوقت من أجل إنجاز تلك المشاريع وصولا الى المستوى المطلوب من الخدمات التي يطمح اليها المواطن”.

وكان العشرات من اهالي العكر في الناصرية لوحوا يوم (22 كانون الثاني 2023) بقطع طريق السكك الحديدية الرابط بين بغداد والبصرة مروراً بالمحافظة، ما لم تبادر الحكومة المحلية بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية، اذ أكد شهود عيان توقف حركة مرور القطارات لعدة ساعات إثر قطع طريق السكة الحديدية بالإطارات المحروقة من قبل بعض الاهالي المطالبين بالخدمات في المنطقة المذكورة.

وكشفت الموجة المطرية التي شهدتها محافظة ذي قار اواخر تشرين الثاني المنصرم عن حاجة الاحياء السكنية الفقيرة الى المزيد من الخدمات وتأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري وذلك لتفادي الاضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وانهيار المنازل، فيما شهد عدد من الاقضية والنواحي حوادث متفرقة بسبب الأمطار نتج عنها مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في قضاء الفجر وغرق مستوصف صحي في الغراف.

ويشكل نقص الخدمات في المناطق الشعبية تحديا كبيرا للحكومة المحلية التي غالبا ما تعزو ذلك النقص الى عدم تناسب التخصيصات المالية المرصودة من الحكومة الاتحادية مع حجم الحاجة للمشاريع الخدمية، فيما تدخل الاعتراضات العشائرية في بعض الاحياء كأحد العوامل المعرقلة لتنفيذ المشاريع.

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