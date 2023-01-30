فارس عيسى ” يلتقي معاون محافظ نينوى للشؤون الأدارية

استقبل الأستاذ ” فارس عيسى ” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد صباح الأثنين (٣٠/١/٢٠٢٣) بمكتبه الخاص، السيد ” رفعت سمو رشو ” معاون محافظ نينوى للشؤون الأدارية.

وتم خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في محافظة نينوى وبالاخص المناطق المشمولة بالمادة 140 ، كما اكد الجانبان على ضرورة اهتمام الحكومة الأتحادية بالأوضاع المعيشية لجميع المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع وبالاخص المواد الغذائية نتيجة انخفاظ سعر الدينار مقابل الدولار ،فضلا عن تقديم خدمات اضافية لأهالي المناطق التي تعرضت للتخريب والدمار على يد تنظيم داعش الأرهابي.

ومن جانبه اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان على ضرورة ايلاء اهتمام خاص بأوضاع ابناء الاقليات في محافظة نينوى الذين ماتزال مناطقهم بحاجة ماسة لخدمات اضافية وعودة الحياة الطبيعية اليها.

وفي ختام اللقاء شكرالسيد” رشو ” حكومة اقليم كوردستان لأحتضانها ودعمها للنازحين العراقيين الذين لجؤا الى اقليم كوردستان خلال السنوات الماضية نتيجة للعمليات الأرهابية التي تعرضت لها مناطقهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط