قصيدة : جون اندرسون ، قلبي ، جون *
للشاعر الإنكليزي ـ أسكتلندي ــ روبرت برنز
ترجمة مهدي قاسم عـن المجرية
جون أندرسون , قلبي , جون
بدءا ، في وقت ما ،
كان شعرك داكنا و شديد سواد
و جبهتك ناعمة .
اليوم جبهتك متجعدة يا جون
و شعرك يتأرجح رماديا .
ليكن مباركا رأسك الأشيب
جون أندرسون ، قلبي ، جون .
جون أندرسون ، قلبي ، جون
اجتزنا الجبل معا ،
لقد استمتعنا بما فيه الكفاية يا جون .
إنها ذكريات جميلة لعجوزين .
وها نحن في طريقنا نزولا للأسفل ،
يدا بيد ، بهدوء …
لنستريح ، فيما بعد ، تحت سويا ، يا جون .
جون اندرسون ، قلبي ، جون .
….
* ـ نقلا عن اللغة المجرية بترجمة المترجم المجري المعروف لورنتس سابو