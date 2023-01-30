قصيدة : جون اندرسون ، قلبي ، جون *

للشاعر الإنكليزي ـ أسكتلندي ــ روبرت برنز

ترجمة مهدي قاسم عـن المجرية

جون أندرسون , قلبي , جون

بدءا ، في وقت ما ،

كان شعرك داكنا و شديد سواد

و جبهتك ناعمة .

اليوم جبهتك متجعدة يا جون

و شعرك يتأرجح رماديا .

ليكن مباركا رأسك الأشيب

جون أندرسون ، قلبي ، جون .

جون أندرسون ، قلبي ، جون

اجتزنا الجبل معا ،

لقد استمتعنا بما فيه الكفاية يا جون .

إنها ذكريات جميلة لعجوزين .

وها نحن في طريقنا نزولا للأسفل ،

يدا بيد ، بهدوء …

لنستريح ، فيما بعد ، تحت سويا ، يا جون .

جون اندرسون ، قلبي ، جون .

….

* ـ نقلا عن اللغة المجرية بترجمة المترجم المجري المعروف لورنتس سابو

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