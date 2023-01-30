

كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟

29-01-2023

عندما يتحدث الناس عن أعمارهم فهم يستندون في الغالب إلى تاريخ الميلاد، لكن الإنسان قد يكون له عمرٌ بيولوجي مغاير، لأن جسمه قد “يشيخ” قبل الأوان، بسبب عادات غير صحية، وربما يحافظ الفرد على شبابه أيضا، بفضل اتباع نظام حياة سليم والمواظبة على ممارسة الرياضة.

وتتيح عدة منصات على الإنترنت قياس العمر الفعلي للإنسان، من خلال الاعتماد على عدة مؤشرات مثل الوزن والطول والنظام الغذائي ومدى ممارسة الرياضة وأخذ قسط كاف من النوم.

ومن بين تلك المواقع، يوجد “Health.com” المختص في شؤون الصحة، حيث يقدم اختبارا بعنوان “اكتشف عمرك الحقيقي” (Discover your real age).

ولدى كتابة هذا العنوان في محرك البحث فإنه سيرشدك إلى المنصة، وعندئذ، ستجد أمامك قائمة من الأسئلة، إلى جانب طريقة شارحة ومفصلة لطريقة حساب العمر الفعلي، وفقا لسكاي نيوز.

وبالجواب على كل سؤال، ينال الشخص المتقدم نقطة معينة عليه أن يقوم باحتسابها، أو خصم رقم سالب.

ولدى الحصول على رقم معين في الأخير، سواء بالسالب أو بالموجب، قم بقسمته على عشرة، ثم أضف إليه عمرك المستند إلى تاريخ الميلاد.

إذا نلت نتيجة من (-1) مثلا، فذلك يعني أن جسمك في حالة أفضل، ويبدو أصغر بسنة واحدة.

الشخص الذي يبلغ 30 من العمر، مثلا، ويحصل على نتيجة من (-1)، فذاك يعني أنك في حال من بلغ 29 (-1+30=29).

أما في حال كانت النتيجة رقما موجبا مثل 2، فذاك يعني أن عمرك البيولوجي والفعلي، أكبر بسنتين، الأمر الذي يعني ضرورة مراجعة عاداتك “السيئة”، لأنها تنال من صحتك.

عند السؤال عن النوام مثلا، تكون النقاط على هذا الشكل:

قم بإضافة 7 نقاط إذا كنت تنام بالكاد ساعات قليلة جدا أي نحو 2 أو 3 في الليلة.

قم بإضافة 5 نقاط إذا كنت تنام بمشقة ما بين 4 و 6 ساعات.

قم بطرح 4 نقاط في حال كنت قادرا على أن تنام ما بين 8 و10 ساعات.

وإلى جانب النوم، يطرح الاختبار عدة أسئلة أخرى لأجل قياس العمر الفعلي.

مؤشر كتلة الجسم، بالاعتماد على عنصري الوزن والطول.

مدى استهلاك الكحول، لأجل تقدير الضرر الذي يلحق بالصحة.

ماذا تفعل حين تضيق الدنيا؟ من أجل معرفة ما إذا الفرد له أهل وأحباء يخففون عنه الأعباء.

كم مرة في الأسبوع تأكل اللحوم الحمراء؟

ما هو مستواك الدراسي؟

إذا وقعت في أزمة شخصية، كم عدد الأشخاص الذين يتوقعون أن يهرعوا لمساعدتك؟

كم عدد المرات التي تمارس فيها الرياضة في الأسبوع الواحد؟

هل أنت من المدخنين؟ وبأي وتيرة؟

ما نوع الوجبات التي تفضلها؟

هل تشرب القهوة؟

هل لديك فرد أو أفراد من الأقارب بلغوا عمر الخامسة والتسعين؟

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