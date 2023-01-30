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لدى إستقبالها أمير الأيزيديين في العالم …وزير الهجرة : التسامح والاخوة بين أهالي سهل نينوى يعد إنتصاراً كبيراً


أكدت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، أن سهل نينوى يعد عراقاً مصغراً ، مشيدةً خلال إستقبالها أمير الأيزيديين في العالم السيد حازم تحسين بك ، في ديوان الوزارة بالعاصمة بغداد ، بمواقف أبناء هذه المناطق في التصدي للإرهاب وبسالتهم في الدفاع عن مدنهم وقراهم .

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الخاصة بالنازحين الأيزيديين وملف إعادة الإستقرار في قضاء سنجار وملف المختطفات الأيزيديات والناجيات ، إلى جانب بحث أوضاع النازحين في مخيمات الإقليم وخاصة النساء الأيزيديات .

وذكرت السيدة جابرو أن وجود التنوع الأثني ثروة تاريخية حضارية ومعاصرة، وهجرتهم خسارة للمجتمع ‏العراقي ، مشيرةً الى أن التعايش السلمي والتنوع الإجتماعي ونشر لغة التسامح والإخوة بين أهالي سهل نينوى يعد إنتصاراً كبيراً .

من جانبه أبدى الأمير تعاونه مع الوزارة للنهوض بواقع الأقليات في سهل نينوى والحفاظ عليهم .

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