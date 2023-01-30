ليس الزعاطيط أعني الطفل إن صغرا

حسن كاظم الفتال

دع (الزعاطيط) لا ترجو بهم همما ** إذا الزمان على تسييدهم عزما

وشح بوجهك عنهم بل تجاهلهم ** تزدد بنفسك إن جافيتهم عظما

ويح الزمان وقل تبا لفعلته ** إذا ( الزعاطيط ) شاءوا فيه مغتنما

إن شاء أن يأتوا إصلاحا بتبصرة ** فلا يزيدوه إلا غفلة وعما

قَولي (الزعاطيط )لا أعني الصبي ومن ** حديث عمر ولم يستحصل القِدَما

لا بل أولئك من خارت عقولهم **وما سوى عُجبٌ بالجهل فيها نما

ساقوا إذ استحوذوا من كان سيدهم ** يوما. ومن ظلمهم ما صاحبٌ سلما

حازوا نفوذا بشرعٍ من مُنَصِبِهم ** ساوى نفوذهم الجُهّالَ والعلما

فلا المثقف ينجو من جهالتهم ** ولا الأديب ولا الكُبَّار والحُكما

ولا حصافة لا ميزان يحكمهم **كل المقاييس فيهم أصبحت وهما

يتوق يمسك سوطا بعضهم بلظى **حتى بسوطه حقدا يجلد القلما

وراح يزري عزيزا ذَلَه زمنٌ ** وكان أمس جليل القدر محترما

عاث القساة وساد الظلم إذ حكموا ** وما لمن سيروا من منقذ وحما

حال (الزعاطيط )هذا حيثما وجدوا** فلا تلمهم وسر واسدي لهم صمما

هم صاغرون وهل فعل الصغير سوى ** تهور يغدو إن في غفلة حكما

لُم ِ الكبير الذي بالسهو سلطهم ** فينا أتوا نقماً كي يحرزوا النعما

وكم إلى الله يشكو من به ألم ** عسى سيبعد عن إحساسه الألما

وربما سوء أفعالٍ لنا كثرت ** فسلط الله فينا صاغرا حكما

حسن كاظم الفتال

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