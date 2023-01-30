مسؤولون أمريكيون: الغارة على المنشأة العسكرية في إيران نفذتها إسرائيل

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الغارة بالمسيّرات التي استهدفت الليلة الماضية منشأة عسكرية في أصفهان (وسط إيران) نفذتها إسرائيل. وفي حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن الموقع المستهدف مخصص لإنتاج صواريخ متطورة، أشار برلماني إيراني إلى ترجيحات بوقوف إسرائيل وراء العملية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون الذين لم تذكر الصحيفة هوياتهم، أن استهداف الموقع العسكري في إيران “يأتي في وقت تبحث فيه واشنطن وتل أبيب طرقا جديدة لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية”.

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