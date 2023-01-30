مستشار حكومي يحدد 3 ملفات على جدول أولويات السوداني



أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الاثنين، ان حكومة السوداني كانت لديها أولوية في تحسين الاقتصاد العراقي ومساعدة العائلات الفقيرة والاهتمام بملفي الكهرباء والخدمات.

وقال علاوي في تصريح متلفز إن “حكومة محمد شياع السوداني كانت لديها أولوية في تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد من حيث السلات الغذائية وشبكات الحماية الاجتماعية والتي توسعت توسعاً كبيراً جداً وهي قد تكون سابقة في عهد السوداني لم تكون في عهد الحكومات السابقة على مدى 20 عاما”.

وأضاف أن “حكومة السوداني كان لديها اهتمام في ملف الكهرباء حيث كانت هناك اجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء مع كادر وزارة الكهرباء من أجل إعداد خطة استعدادا للصيف المقبل، فضلا عن الزيارات المتكررة للاطلاع على سير العمل في الوزارة”.

وأوضح أن “هناك اهتماما واضحا من قبل السوداني في ملف الخدمات حيث لاحظنا انبثاق مبادرة للجهد الخدمي والهندسي التي ذهبت لمناطق محرومة منذ أكثر من 30 سنة بسبب سوء الإدارات السابقة”.

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