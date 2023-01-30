مصر.. إيقاف مذيعة وإحالتها للتحقيق بسبب صوتها ومحتوى برنامجها

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أعلنت قناة النهار المصرية، السبت، إيقاف المذيعة منى العمدة، وبرنامجها «الجمهورية الجديدة» بسبب تجاوزات لم تحددها.

وقال بيان نشرته القناة على صفحاتها على المنصات الاجتماعية، إن إدارة القناة قررت إحالة المذيعة وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وأكدت القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقاً لما تقره أخلاقيات العمل المهني و«الأكواد» المنظمة للعمل الإعلامي.

ولم تتضح الأسباب الدقيقة وراء قرار إدارة القناة، بينما قال البيان إنه تم «رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة».

لكن مستخدمين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا طريقة كلام المذيعة ونبرة صوتها وحركاتها الغريبة خلال تقديم البرنامج، إضافة إلى ارتداء أزياء جريئة خلال تقديم البرنامج.

وتقرر توقيف البرنامج بالكامل، إلى حين إعادته إلى المسار الصحيح، أو إلغائه بشكل نهائي، حسب البيان.

وكانت منى العمدة، تعرضت لانتقاد لاذع من طرف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لها، وهي تتحدث بطريقة مثيرة للجدل- وفق بعض التعليقات.

يذكر أن منى العمدة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة 6 أكتوبر، وتم تعيينها في قسم الكيمياء بالجامعة، قبل أن تتفرغ للعمل في التلفزيون.

وبدأت العمدة عملها كمذيعة في قناة الحدث اليوم، قبل أن تنتقل لقناتي المحور والنهار، وقدمت برنامج كلبش في قناة الحدث اليوم، وأحلى كلام على المحور، ووجهة نظر في النهار.

وكان لمنى العمدة تجربة تمثيلية في رمضان الماضي 2022، من خلال مسلسل بيت الشدة.

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