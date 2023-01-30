يسجل لأول مرة بتاريخها.. رقم مفزع لحالات الانتحار في ذي قار

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، الاحد، عن رقم “مفزع” لحالات الانتحار في المحافظة خلال العام الماضي 2022.

وأبلغ المصدر ان “محافظة ذي قار شهدت العام الماضي 2022 تسجيل من 101 حالة انتحار”، لافتا إلى أن “العدد توزع بين 58 حالة للرجال و43 حالة للنساء”.

وأضاف أن “هذه العدد من حالات الانتحار يعد رقماً تاريخياً في المحافظة وهي لم تشهده من قبل”، مشيراً إلى ان “حالات الشنق تصدرت الوقائع المسجلة بالانتحار، وجاء بعدها حالات الرمي بالرصاص والغرق، والحرق، ثم الانتحار بواسطة العقاقير الطبية”.

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