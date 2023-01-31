البورصة تغلق عند 167750 دينارا.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان



2023-01-31

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 167750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 167500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 168500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 166500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 167750 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 167725 دينارا مقابل 100 دولار.

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