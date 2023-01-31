التقارب بين انقرة ودمشق والدور الامريكي المعطّل

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣

ما العقبات الميدانية التي تعترض التقارب بين انقرة ودمشق رغم اصرار اردوغان عليه؟

ماذا عن محاولات واشنطن ترميم البيت الداخلي لمناطق قسد ومنع تفكيك الادارة الذاتية؟

كيف يقرأ استهداف طائرات حربية لقافلة شاحنات تجارية آتية من العراق باتجاه البوكمال؟

هل يهدف التحالف الامريكي في هذه الخطوة الى قطع التواصل البري بين دمشق وبغداد والامساك بالتنف؟

“مع الحدث” برنامج تتابعونه يوميا عدا يوم الأحد في التوقيت التالي:

مكة المكرمة 21:05

غرينيتش 18:05

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