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الرئيس بارزاني للتحالف الدولي: البيشمركة ضحّت بالكثير لكنها تظفر بالنصر دائماً


استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين الاثنين قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلين والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع الميداني في الحرب على إرهابيي داعش، مع التأكيد على أن الإرهاب لا يزال يشكّل تهديداً مستمراً، إذ يتطلب القضاء عليه وإنهاء التطرف، تضافراً في الجهود وتنسيقاً وتعاوناً بين المجتمع الدولي والتحالف الدولي ودول المنطقة.

وأثنى وفد التحالف الدولي على دور قوات بيشمركة كوردستان، واصفاً إياها بأنها قوة متقنة وصاحبة عزم، مشدداً على أن التحالف يرغب في إعادة تأسيس البيشمركة بنفس جديد.

وخلال اللقاء، شكر الرئيس بارزاني التحالف الدولي على ما يقدمه من مساعدة وتعاون مع قوات البيشمركة في الحرب على الإرهابيين، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة قدمت تضحيات جسيمة، لكنها تظفر بالنصر دائماً في نهاية المطاف من خلال نضالها وكفاحها، لأنها صاحبة إرادة وقضية مشروعة، وهذا ما يجب أن تستمر عليه، ومن الآن سيتم تثقيف البيشمركة وتعزيزها بالروح الوطنية والإرادة والإيمان.

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