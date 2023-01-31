الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين في تركيا من هجمات “إرهابية وشيكة”

قامت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا بتحديث حالة التأهب الأمني ​​السابقة للأمريكيين في تركيا يوم الاثنين ، محذرة رعاياها من هجوم “وشيك محتمل” على الغربيين ردًا على احتجاجات حرق القرآن في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت السفارة: “تحذر الحكومة الأمريكية مواطنيها من هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين ضد الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في اسطنبول أو غيرها من الأماكن التي يرتادها الغربيون ، خاصة في مناطق بيوغلو ، وغالاتا ، وتقسيم ، والاستقلال” ، مشيرة إلى الاحياء السياحية في اسطنبول.

جاء هذا التحذير بعد أن حذرت عدة بعثات دبلوماسية لدول غربية في تركيا ، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة ، مواطنيها يوم الجمعة الماضي من احتمال وقوع هجمات انتقامية على الغربيين.

أثارت تحذيرات الأسبوع الماضي ردود فعل قوية من أنقرة حيث أصدرت وزارة الخارجية التركية تنبيهًا مضادًا للمواطنين الأتراك المسافرين إلى الولايات المتحدة و “دول أوروبية معينة” في تحذيرين منفصلين من السفر يوم السبت. ودعت الوزارة الرعايا الأتراك إلى “التزام اليقظة” إزاء تزايد الهجمات “المعادية للإسلام وكراهية الأجانب والأنشطة العنصرية”.

كما غرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت ، مغردًا: “هجمات شنيعة على ديننا الإسلام…. إن جرائم الكراهية هذه تحط من قدر أولئك الذين يرتكبونها أو يسمحون بها. بذور الكراهية التي تزرعها ستسمم مجتمعاتك في النهاية “.

نفذ تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة من الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين بمن فيهم الغربيون في تركيا بين عامي 2013 و 2016. وأدى تفجيران انتحاريان نفذتهما الجماعة الجهادية في أنقرة في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2015 إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 500 آخرين في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط