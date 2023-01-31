باكستان.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 100

ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية الاثنين، إلى 100 قتيل.

وأكد محمد عاصم، متحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ” في مدينة بيشاور حيث نقل ضحايا الانفجار، حصيلة القتلى.

وأضاف أنه لا يزال هناك 53 مصابا يتلقون العلاج في المراكز الصحية، حالات 7 منهم خطيرة.

وكانت السلطات الباكستانية قدرت عدد المصابين بأكثر من 221 شخصا، إلا أنه تم الإعلان عن مغادرة أكثر من 100 منهم المستشفى.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية “تحريك طالبان”، الإثنين، مسؤوليتها عن الهجوم.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن الانتحاري كان متواجدا في الصف الأمامي خلال صلاة الظهر عندما فجر نفسه بين المصلين.

ويقع المسجد المستهدف داخل مجمع تابع للشرطة، ما نتج عنه وجود عدد كبير من كبار ضباط الشرطة بين القتلى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط