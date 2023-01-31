بلدية وسياحة كوردستان: 18 مشروعاً خدمياً بأكثر من 872 مليون دينار ضمن حدود العاصمة اربيل



أعلنت وزارة البلدية والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ، الاثنين ، عن قرار بتنفيذ 18 مشروعاً خدمياً ضمن حدود المديرية العامة لبلديات العاصمة أربيل بكلفة 872 مليون و894 الف و750 دينار.

الوزارة أوضحت ، ان المبلغ المخصص لهذه المشاريع سيكون من واردات دوائر البلديات.

مشيرة ، الى ان المشاريع تشمل مد وتبليط الطرق و والمياه والمجاري.

مبينة ، ان هذه المشاريع ستنفذ في نواحي بنصلاوة ، كسنزان ، بحركة ، دارتو ، قوشتبة ، خبات ، كاني قرزالة ، شقلاوة ، ديبكة ، وعدد من الأماكن الاخرى ضمن حدود بلديات العاصمة.

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