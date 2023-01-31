بلينكن يجدد معارضة واشنطن لتوسع إسرائيل في الاستيطان



الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله (أ.ب)

رام الله: «الشرق الاوسط»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يواجهون «تضاؤلا في آفاق الأمل»، وكرر معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان، بينما دعا إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية.

وأضاف بلينكن، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وقدّم بلينكن في مقر السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله وقدم تعازيه لمقتل فلسطينيين أبرياء. وقال «اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط