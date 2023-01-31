بلينكن يحذر من الأعمال الانتقامية



خفض التوتر كان فحوى الرسالة التي أبلغها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل أمس. كما شدد على أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

وركز وزير الخارجية الأميركي سهام النقد على واقعة إطلاق نار نفذها فلسطيني خارج معبد يهودي، مما جعل إسرائيل في حالة تأهب قصوى، محذراً في الوقت ذاته من أي عمل رداً على ذلك، بحسب وكالة «رويترز». وقال بلينكن للصحافيين بعد هبوط طائرته في تل أبيب: «مسؤولية الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بدلاً من تأجيجه». وأضاف أن «الدعوات للانتقام من مزيد من الضحايا الأبرياء ليست الحل».

وبعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، عاود بلينكن التأكيد على اعتقاد الإدارة الأميركية أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وأضاف: «مثلما قلت لرئيس الوزراء، أي شيء من شأنه أن يبعدنا عن تلك الرؤية هو في تقديرنا ضارٌ على المدى البعيد بأمن إسرائيل وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية».

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