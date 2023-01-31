حقائق لابد من طرحها

محمد حسين المياحي

ليس من السهل أبدا على الشعب الايراني أن ينسى قرابة 50 عاما من الاوضاع السلبية التي عاشها في ظل النظام الملکي ومانجم وتداعى عنه من ظلم بمختلف الاشکال بحقه، وإن مشاعر الغضب العارم التي ظهرت واضحة على وجوه الشعب الايراني أثناء الثورة الايرانية، أکدت على إن النظام الملکي قد إرتکب من الجرائم والانتهاکات بحق هذا الشعب بحيث لم يعد في وسعه التغاضي عنه، والملفت للنظر إن التأريخ يعيد نفسه مرة أخرى مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي صار صاحب سجل أسود طويل في إرتکاب أفظع الجرائم والمجازر والانتهاکات وأسوءها بحق الشعب الايراني على مر ال43 عاما الماضية وإن الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الخامس والمدلعة منذ 16 سبتمبر2022، قد جاءت لتٶکد مدى غضب وکراهية الشعب من هذا النظام وعزمهم على إلحاقه بسلفه نظام الشاه.

وکما کان جهاز السافاك الرهيب أداة نظام الشاه القمعية في التصدي بکل وحشية وبطش للشعب الايراني، وإرتکب جرائم بالغة الفظاعة الى درجة إن منظمات حقوق الانسان صارت تشير له بالبنان وتدين وتشجب مايرتکبه، فإن جهاز الحرس الثوري يعتبر هو الآخر الاداة الدموية للنظام الحالي من حيث قمع الشعب الايراني وعدم السماح له بالمطالبة بحريته وبحقوقه المشروعة الاخرى، وکما لعبت منظمة مجاهدي خلق دورا کبيرا جدا في فضح جرائم نظام الشاه عموما وجرائم جهاز السافاك خصوصا أمام العالم، فإنه لعبت وتلعب اليوم نفس الدور ضد النظام الحالي وحرسه القمعي وجدير بالذکر إن المنظمة لأعوام دعت الکونغرس الامريکي ومجلس الشيوخ وبرلمانات الدول الأوروبية، الى إتخاذ خطوة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمة الارهابية.

ولاريب من إن تحقيق وإنجاز هکذا خطوة إستمر لأکثر من عشر سنوات الى أن أعلن دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، أن الحرس الثوري منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، وأي اتصال به يعاقب عليه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. ومع اندلاع الانتفاضة الإيرانية الأخيرة في سبتمبر 2022، وبعد أربعة أشهر من القمع الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين العزل من قبل حرس النظام، أصبح هذا المطلب مطلبا عاما تردد صداه خارج حدود إيران من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات السياسية، حيث طلبت أيضا برلمانات الدول الأوروبية واحدة تلو الاخرى بإدراج هذا الجهاز ضمن قائمة المنظمات الارهابية، ومن جراء هذه المتالب الاوربية وبعد أن صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 19 يناير 2023 على قرار يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويضع قوات الحرس في قائمة الجماعات الإرهابية، حيث يدين القرار عمليات الإعدام التي نفذها النظام، ويطالب القرار أيضا دول الاتحاد الأوروبي بحظر جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قوات الحرس، فإن ماقد أعلن عنه منسق السياسة الخارجية لدول الاتحاد الاوربي، جوزيب بوريل، بشأن عدم إدراج حرس النظام ضمن قائمة الارهاب وإحالته الى محکمة أوربية محاولة مکشوفة ومفضوحة من أجل کبح جماح هذه المسعى لتصنيف الحرس الثوري والذي سيستمر حتما حتى تحقيقه خصوصا وإن جرائمه وفظائعه تجعل من الصعب التستر عليه.

المثير للسخرية والتهکم إن الانتفاضة الشعبية الايرانية ومع إرتفاع وتيرتها وعدم تمکن النظام من حسم أمرها، فإن سعي بعض الابواق والرموز المشبوهة الى طرح أبن الشاه المخلوع کبديل لهذا النظام يعتبر مسعى مشبوه ولايمکن أن يتحقق أبدا خصوصا وإن الشعب الايراني قد إتعظ من تجربة النظام الحالي الذي زعم في بداية قيامه بأنه نظام يٶمن بالديمقراطية والحرية ولکن سرعان ماإنکشف کذبه، والاهم من ذلك إن الشعب يعرف جيدا من هو البديل الجاهز والمناسب لهذا النظام خصوصا وإنه قد قدم 120 ألف ضحية من أجل حرية الشعب الايراني وتغيير النظام وإسقاطه.

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