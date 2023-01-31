شوقي بغدادي… إيمان نادر بالشعر الذي لا يقهر

رحيل صاحب «أكثر من قلب» عن 94 عاماً



يوقّع ديوانه «بعد فوات الأوان» الذي صدر قبل سنة

في رحلة بحثه الأخيرة عن دمشق، توسَّد الشاعر السوري شوقي بغدادي ترابها واستراح عن عمر ناهز الأربعة والتسعين عاماً لم يتوقف خلالها عن كتابة الشعر والأدب، ولم يمنعه التقدم بالعمر والمرض قبل نحو عام من توقيع آخِر إنتاجاته الشعرية «بعد فوات الأوان» في حفل ضم ما تبقّى في دمشق من الأصدقاء ومحبّي الشعر:

كلُّ الرفاق مضَوا فما في وحدتي / إلّا الحنين ولوعة الوجدانِ

ومع أن بغدادي لم يُظهر موقفاً سياسياً مباشراً من النظام، لكنه لم يكتم قلقه من ضياع دمشق منذ بدأت المعامل الصناعية والتلوث والمخالفات تلتهم غوطتها وتشوِّه المدينة القديمة، فأصدر ديوانه «البحث عن دمشق» عام 2002، ليتحول ما كتبه مجازاً عن ضياع دمشق حينذاك إلى واقع مريع بعد عقد من الحرب والدمار:

«يطير الحمام بعيدا/ يطير الحمام وحيدا/ يطير ولا سطح يؤوى الشريدا!/ وها أنذا لا أحط على غصن/ أو على شرفة/ أو على الأرض/ حتى تهددني طلقة!».

وهكذا حطّ شوقي بغدادي بعد سنوات من أرق الشيخوخة وقلق دنوّ الأجل في مقبرة باب الصغير في دمشق القديمة، حيث ووري الثرى، يوم أمس الاثنين، إلى جوار نزار قباني وعمر الفرا وحاتم علي وأبو خليل القباني وغيرهم ممن أنجبتهم دمشق، وممن وفدوا إليها ولم يغادروها.

وشوقي بغدادي الذي نعتْه وزارة الثقافة السورية، مساء الأحد، من مواليد مدينة بانياس على الساحل السوري عام 1928، وكانت نشأته فيها وفي طرابلس واللاذقية، قبل أن تنتقل عائلته إلى دمشق عام 1946، ليبدأ عهده فيها في أوج تطلعها إلى الاستقلال، ومنذ اللحظة الأولى مثلت له «المكان والزمان والملاذ». عايش أحداثها في بيوتها وحاراتها ومدارسها ونواديها وملاعبها، منخرطاً في النشاط العام وهو طالب ثانوي، ثم في كلية الآداب، وهو مدرس للغة العربية في المدارس السورية قبل سفره إلى الجزائر ليدرس في كلية التعريب خمس سنوات.

في الخمسينيات برز شوقي بغدادي أديباً قاصّاً وشاعراً ثورياً مهموماً بالقضايا الكبرى وأفكار العدالة الاجتماعية والمساواة، وصُنّف شعره في خانة (الواقعية الاشتراكية)، وكان من مؤسسي رابطة الكُتاب السوريين عام 1951، التي توسعت فيما بعد بانتساب كُتاب عرب إليها، وأصبح اسمها «رابطة الكتاب العرب»، وذلك عقب انعقاد مؤتمر قومي للأدباء في دمشق 1954 جرى فيه انتخاب شوقي بغدادي أميناً عامّاً للرابطة الموسعة التي أصبحت عام 1969 «اتحاد الكتاب العرب»، كما نشر أولى مجموعاته الشعرية سنة 1955 «أكثر من قلب واحد»، سبقتها مجموعته القصصية «حبّنا يبصق دائماً» عام 1954.

مع نهاية عقد الستينيات وبعد تجربة السجن مدة عام خلال عهد الوحدة بين سوريا ومصر، غيَّر توجهه السياسي الثوري في الشعر والأدب، لينتهج طريق الشعر العاطفي الوجداني، وظل على مدى تجاوز السبعين عاماً حاضراً بقوة في المشهد الثقافي السوري والدمشقي، بوصفه من علاماته البارزة.

ومما كتبه عن علاقته بدمشق: «على الرغم من أنني ابن الساحل السوري، لكن لا أدري لماذا سحرتني دمشق منذ مطلع عام 1946، حين انتقلت الأسرة بأكملها إلى العاصمة. حضرت هناك أول عيد للجلاء… شاهدت مع معظم سكان المدينة الذين هبّوا منذ الصباح الباكر إلى ذلك المكان؛ حيث العرض العسكري والشعبي الذي خلب ألبابنا… كنت في المدن الصغرى الساحلية مجرد غلام صغير، وإذا بي أمام مدينة عريقة كبيرة خارقة الحسن والجمال… في دمشق عرفت حبي الأول، كانت زميلة لي في كلية الآداب، لم أستطع الزواج منها لأن أحد الوزراء خطفها مني وأنا مشغول بتأسيس أول رابطة للكُتاب السوريين والعرب في ذاك العهد، ثم أحببت أخرى وخطفها الموت هذه المرة، وفي دمشق اعتقلت في سجن المزة العسكري لأول مرة في حياتي أيام الحكم الناصري لمدة تسعة أشهر عام 1959… الأحداث التي مرت بي في هذه المدينة الطيبة القاسية صنعت مجرى حياتي بين الفرح والألم، بين نشوة عشق المرأة وتراجيديا الموت المبكر، بين مشاهدة التاريخ العريق والأحياء الجديدة المُغرية التي ليس لها طابع الأصالة التاريخية التي عرفت بها أقدم عاصمة في التاريخ… هذه هي دمشق، وهذا أنا الشاعر الذي شاخَ ولكنه ما يزال يعزِّي نفسه بأن دمشق ما تزال باقية وما يحدث فيها الآن لن يستطيع القضاء عليها..».

وفي سنواته الأخيرة ومع توالي رحيل أصدقائه، صار يكثر الحديث عن الموت. ومن آخِر ما كتبه مطلع الشهر الحالي:

ورفاقُ الطريق لم يبقَ منهم/ غيرُ ما في النواةِ حين تسيلُ

لا تودّعْ فالشعرُ أقوى من المو/ تِ وفصلٌ جادتْ لديه الفصول

من مؤلفاته:

«أكثر من قلب واحد» (1955)، «لكل حب قصة» (1962)، «أشعار لا تحب» (1968)، «صوت بحجم الفم» (1974)، «بين الوسادة والعنق» (1974)، «ليلى بلا عشاق (1979)، «قصص شعرية قصيرة جداً» (1981)، «من كل بستان – مجموعة مختارات شعرية» (1982)، «عودة الطفل الجميل» (1985)، «رؤيا يوحنا الدمشقى» (1991).

كما أن له عدداً من المؤلفات الشعرية للأطفال؛ منها: «عصفور الجنة- حكايات وأناشيد للأطفال» (1982)، «القمر فوق السطوح» (1984). وفى القصة القصيرة: «مهنة اسمها الحلم» (1986)، «حيّنا يبصق دماً» (1954)، «بيتها في سفح الجبل» (1978)، «درب إلى القمة». وفى الرواية: «المسافرة» (1994)، وغيرها الكثير.

حاز شوقي بغدادي عدداً من الجوائز والتكريمات؛ منها الجائزة الأولى للشعر والقصة القصيرة من مجلة النقاد الدمشقية، والجائزة الأولى للأناشيد الوطنية، وجائزة اتحاد الكتاب العرب لأحسن مجموعة شعرية عام 1981، وجائزة البابطين للإبداع الشعري عام 1998، وجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري من اتحاد كُتاب مصر عام 2021، كما كُرّم من قِبل عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية العربية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

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