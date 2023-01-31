صحيفة: الجيش الألماني يعاني “النضوب” بسبب مساعدات أوكرانيا

ترجمات – أبوظبي



يبلغ عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة 40 عاما

كشفت صحيفة “الإيكونوميست” أن القوات المسلحة الألمانية تعاني حالة من “النضوب” أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.

ويبلغ عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة من قبل القوات الألمانية 40 عاما وهي تناظرية، ويسهل اعتراضها.

ومن بين 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما، هناك 150 فقط عاملة.

وبحسب تقرير أصدره في ديسمبر إيبرهارد زورن، المفتش العام للقوات المسلحة، فإن الجيش الألماني لا يملك حتى ما يكفي من الإسعافات الأولية.

وبعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الأوكرانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا مصممة على امتلاك جيش قوي ومتطور.

وأعلن عن “نقطة تحول” تضمنت إنشاء صندوق إضافي بقيمة 100 مليار يورو ( 107 مليار دولار) للقوات المسلحة، أي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

دبابات أبرامز.. القدرات القتالية

وبحسب الصحيفة، يشعر الجنود الألمان بالإحباط، فلم يشهد سلاح الجو الألماني حتى الآن سوى القليل من الاستثمارات الضخمة الموعودة.

طلبت ألمانيا 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35 مصنوعة في أميركا لتحل محل أسطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم تسليمها إلا في عام 2027.

وقبل أيام، أعلنت شركة “راينميتال” الدفاعية الألمانية إنها “قد” تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز “ليوبارد” “إذا لزم الأمر”.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بيان مشترك أعقب اجتماعا لمسؤولين حكوميين كبار في باريس، الأحد، إن مساعدة أوكرانيا في أثناء حربها مع روسيا ستتركز على قطاعات بعينها بما فيها العسكري والاقتصادي.

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