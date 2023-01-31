عالية نصيف تدعو الى شمول شهداء وجرحى الحشد الشعبي بإطفاء الديون التي بذمتهم للمصارف



دعت النائبة عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة الى شمول شهداء وجرحى الحشد الشعبي بالكتاب المتضمن طلباً بتزويده بأعداد وأسماء الضباط والمراتب الجرحى الذين بذمتهم ديون للمصارف الحكومية والذي من المؤمل أن يتم من خلاله إطفاء الديون.

وقالت في بيان اليوم :” ان الشهداء والجرحى الذين لديهم عجز 50 بالمئة فما فوق من الضباط والمراتب في الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب تم ذكرهم في الكتاب، ولكن لم يُذكر شهداء وجرحى الحشد الشعبي، وبالتالي نرجو شمولهم بإطفاء الديون علماً بأن أغلبهم من أسر فقيرة، وبطبيعة الحال إذا استشهد أو جرح منتسب فأسرته ستتضرر مادياً خصوصاً إذا كان هو المعيل لها، وشمولهم بهذا الكتاب هو أبسط شيء نقدمه إزاء التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الحشد الشعبي “.

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