ما قيل ويقال عن بناء كنيسة اور

حسين باجي الغزي

توقفت كثيرا وانا اطالع خبرا.. عن قرار دبي بتعليق ضريبة المشروبات الكحولية بهدف تعزيز السياحة.لسعيها الدائم لترسيخ مكانتها كنقطة جذب للسياحة العالمية.

دبي بكل امكانياتها المالية وقوتها الاقتصادية تتخلى عن ثوابتها الدينية وروابطها الاسلامية من اجل ان تكون منطقة جذب لرؤوس الاموال ..ومن اجل صناعة السياحة. .ولرفع القيود المتشددة في دخول السياح ورجال الاعمال.

كنيسة اور والتي يجري العمل حاليا على قدم وساق لاكمالها والتي ستكون رافد سياحيا مهما.. حيث من المقرر ان تستقبل 1000 حاج اسبوعيا وهذا العدد من الممكن ان يضيف مليون دولار الى السوق المحلية… تلاقي بعض الاعتراضات الغير منصفة ..بسبب ضبابية الصورة ولضعف التسويق الاعلامي لهذا المنجز ..والذي بالامكان استغلاله دينيا عبر التعريف برؤى وادبيات ديننا الاسلامي الحنيف لغير المسلمين واستغلال وفود الحجاج بتدويل مطالب العراق الوطنية الحقة. ومنها الحصص المائيه للاهوار موطن السومريين .

لقد كان ضمن مشاريع تطوير مدينة اور الأثرية ..هو إنشاء اول كنيسة بالقرب من مدينه اور الاثرية .. والتي تبرع بأرضها.. الشيخ غزوان علي المنشد الغزي.. وذلك ضمن مشاريع المدينة السياحية الجديدة والتي من المؤمل ان تكون مركز جذب للزوار ولتنشيط الحركة السياحية والاثرية.

فبكلفه مليوني دولار وبمساحة ناهزت ال10,000 متر مربع وبتمويل من احد رجال الاعمال العراقيين بدء العمل على انشاء أول مشاريع مدينة اور السياحية الجديدة والمتمثلة بكنيسة النبي ابراهيم ع ومركز لحوار الأديان في ذ ي قار.

طالب داود الركابي مدير المشروع الخاص بكنيسة اور وحوار الاديان قال ان الفكرة بدأت عند زيارة البابا لمدينة اور الاثرية. وعدم وجود مكان لاقامة القداس مما حدا بالدكتور ادور فتوحي بالتبرع من ماله الخاص بانشاء كنيسة بمساحة 10000 متر مربع وانشاء قاعة مساحتها 600 متر مربع لإقامة القداس وبرج في ارتفاع 23 متر. كما ان هناك قطعة ارض مخصصة لبناء المسجد وأيضا.

وبحسب الشركة المنفذة للمشروع فان طراز بناء الكنيسة مستوحاة من الحضارة العراقيه القديمة في سومر وبابل ليعطي طابعا فنيا وثقافيا يوازي موقع اقامه الكنيسة في مدينة اور الاثريه.

المهندس المشرف الركابي قال ان مدة بناء الكنيسة هو300 يوم وبوشر بالعمل في1-8- 2022.. وتصميم الكنيسة مستوحاة من الاثار العراقية ومن الحضارة السومرية والبابلية. ..وتقوم الشركة بالتنفيذ وفق جدول التقدم وبنسب انجاز متقدمه وصلت الى 30%.وستكون المرتكز الاساسي للسياحه بالناصريه مع اكمال البنى التحتية لمدينة اور الاثرية واكمال مطار الناصرية .

ومن المؤمل الانتهاء من العمل نهاية هذا العام لتكون تحفه معماريه ابدع المهندس المعماري الدكتور المهندس عبد الستار الروضان من ابناء قضاء الرفاعي بتصميمها .. والكنيسة تحاكي زقورة اور بالتصميم من المدخل وجنائن بابل من الجانب وتحاكي بغداد المدوره عندما تنظر لها من الجو.

الحكومة المحلية في ذي قار ، والمشرفة على مشاريع المدينة السياحية اوضحت ان اعمال التطوير دخلت في المرحلة الثالثة من مراحل انشاء مدينة اور الجديدة والمتمثلة بالبنى الفوقية وذلك بعد اكمال اغلب مشاريع البنى التحتية.. والتي نفذتها شركة الناشي للمقاولات والتجاره العامه.. وهي من الشركات المحلية الرائدة ..وتضمنت شبكات الامطار وشبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية والسياج الخارجي…. وان مشاريع اخرى مكملة لهذا المشروع الريادي سترى النور قريبا.

معاون المحافظ المهندس غسان حسن حمود قال ان المرحلة الثالثة تمت المباشرة بها كاول بنى فوقية بعد ان تم انشاء التصاميم كمرحلة اولى والبنى التحية كمرحلة ثانية.و المرحله الثالثة تتضمن اكمال البنى الفوقية.. و هو بناء مركز حوار الاديان وكنيسة اور وبوشر بها من قبل متبرعين .

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد خصصت 900دونم لانشاء مدينة اور السياحية الجديدة..فيما رصدت الامانة العامة لمجلس الوزراء عشرة مليار دينار.. لتنفيذ مشاريع البنى التحتية فيها.

ابناء المدينه الاصلاء سعوا ايضا باعلاء اسم اور في المحافل الدولية وعبر مراكزهم النقابية وعلاقاتهم الدولية.. اذ احتضنت السفارة العراقية في باريس لقاءا هاما للسيد عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية مع أعضاء منظمة ميزوبوتاميا الفرنسية برئاسة السيد باسكال خلال هذا الشهر في مقر السفارة ، بحضور مجموعة من رجال الاعمال العراقيين , ومثل المنظمة السيد باسكال ماكسيون .حيث

رحب الزهيري بالمبادرة الخاصة بزيارة العراق والمناطق الاثرية الدينية في الموصل واور وبابل

و الاستعداد لتوفير الدعم اللازم .

ومنظمة ميزوبو تاميا هي المسؤولة عن تفويج الحجيج المسيحيين والسواح الفرنسيين. حيث سيزور وفدا رسميا يمثل اعضاء المنظمة للاطلاع على الاستعدادات اللوجستية والخدمات الفندقية والبنى التحتية.. في المناطق الدينية. والسياحية .وسيكون حضور الوفد في جولة استطلاعية يوم 31 اذار و سيكون الزهيري في استقبالهم ..وسيتوجه الوفد للقيام بجولة استطلاعية من مطار بغداد الى مدينة الموصل و الحضر الاثرية. ثم الى بغداد وبعدها الى مدينة اور في جنوب العراق لاقامة قداس وصلوات في ارض ابو الانبياء سيدنا ابراهيم علية السلام.

وقدم السيد الزهيري شرحا مفصلا عن ما انجز في اور من بنى تحتية متكاملة وعن مراحل بناء الكنيسة التي تبرع بها احد الاخوة المسيح.. والمسرح الذي ستقام عليه بعض الفعاليات الثقافية والفنية..

وبين ان السلطة المحلية في محافظة ذي قار والسيد المحافظ الدكتور محمد هادي الغزي.. يبدون اهتمام متواصلا وعملا جادا في اكمال الإنشاءات والمشاريع السياحية والفندقية وملحقاتها وفي تواصل مستمر مع الكوادر العاملة .

وتعد كنيسة النبي ابراهيم اول مشروع يبدأ فيها العمل فعليا.. في مدينه اور السياحية الجديدة ضمن سعي الحكومة المحلية لتحويل المدينة الى قبلة سياحية واقتصادية واعده.

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