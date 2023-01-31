مداهمة وكر كبير لتدوير وتهريب المشتقات النفطية

كشفت مديرية شرطة الطاقة، أمس الاثنين، تفاصيل مداهمة وكر كبير لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في بغداد، فيما أشارت خلية الإعلام الأمني، إلى الإطاحة بـ 19 متهماً بقضايا الاتجار البشر والمخدرات في 3 محافظات.

وذكرت مديرية شرطة الطاقة في بيان ورد لـ(المدى)، أنه “بناءً على المعلومات الاستخبارية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني وشعبتي استخبارات وأمن أفراد اللواء الثالث شرعت قوة بأمرة آمر اللواء آنفاً بواجب مداهمة وكر كبير لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “العملية انتجت ضبط خزانات حديدية سعة (50000) خمسون ألف لتر عدد (7) تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ماعدا اثنين منها فارغة، كما تم ضبط خزان حديدي سعة (20000) عشرون ألف لتر أسطواني عدد (1) يحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية”.

وتابع البيان أن “العملية تضمنت ضبط خزانات بلاستيكية سعة (1000) لتر عدد (27) خزانا تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية، بالإضافة الى عجلة نوع مرسيدس حمل (بدي) ومضخات روبن لسحب المنتوج عدد (5) مختلفة الاحجام”.

إلى ذلك، أفادت خلية الإعلام الأمني بيان ورد لـ(المدى)، بأنه “بعد المتابعة الدقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري بهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، من الاطاحة بعصابة تتاجر بالبشر مكونة من 13 متهما من بينهم خمس نساء”.

وأضاف البيان، أن “المتهمين كانوا يقومون بسمسرة وبيع النساء ونقلهم خارج البلاد”.

وأشار، إلى أن “العملية جرت في منطقة الكرادة بالتنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومكتب الاتجار بالبشر”.

وأشار، إلى “تسليم المتهمين الى الجهات صاحبة الاختصاص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

من جهة أخرى ذكر البيان، أن “مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية استطاعت وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من القبض على 4 من تجار المواد المخدرة بمركز مدينة الديوانية وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وأشار، إلى أن “مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف وبالاشتراك مع مديرية المخدرات تمكنت من القاء القبض على امرأتين تتاجران بالحبوب المخدرة في محافظة النجف، ضبط بحوزتهما 8000 حبة مخدرة نوع (كبتاغون)”.

ومضى البيان، إلى أن “ذلك جاء وبعمل استخباري امتاز بالسرعة والدقة وبعد استحصال الموافقات القضائية”.

ولفت الى أنه “تم تدوين اقوالهما وقرر القضاء ايقافهما وفق المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط