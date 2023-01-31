معارضو إردوغان لرئيس فخري… وولاية واحدة



أعلن قادة «طاولة الستة»، التي تضم 6 أحزاب تركية معارضة، أمس، برنامجهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل الذي يتضمن استعادة نظام الحكم البرلماني، ويجعل منصب الرئيس فخرياً على أن ينتخب لولاية واحدة من 7 سنوات.

وتحدد الوثيقة، التي وقعت في 244 صفحة، وتضمنت 2300 هدف مشترك تحت 9 أبواب و75 عنواناً فرعياً، مبادئ عمل الأحزاب الستة في مجالات «القانون والعدالة والقضاء»، و«الإدارة العامة»، و«مكافحة الفساد والشفافية والتدقيق»، و«الاقتصاد والتمويل والتوظيف»، و«العلوم والبحث والتطوير والابتكار»، و«ريادة الأعمال والتحول الرقمي»، و«السياسات القطاعية»، و«التعليم والتدريب»، و«السياسات الاجتماعية» و«السياسة الخارجية والدفاع وسياسات الأمن والهجرة».

ومن أهم ما جاء في مذكرة التفاهم المشتركة، التي أطلقت في فعالية حاشدة في أنقرة، الاثنين، أنه سيتم الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز من أجل سلطة تشريعية فعالة وتشاركية، وإلغاء حق النقض (الفيتو) الممنوح لرئيس الجمهورية حالياً في ظل النظام الرئاسي، ومنحه فقط الحق في إعادة القوانين إلى البرلمان في حال اعتراضه على بعض المواد، وانتخاب الرئيس لمدة 7 سنوات، على أن يقطع صلته بالحزب الذي ينتمي إليه بعد انتخابه، وعدم العودة إلى ممارسة السياسة بعد انتهاء فترة رئاسته.

ومن المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، إلغاء نظام الحبس الاحتياطي والاحتجاز والتدقيق الشديد في الحالات الاستثنائية، وتعزيز حرية الفكر والرأي والتعبير، والانتهاء من البت في التظلمات الناشئة عن مراسيم الطوارئ.

و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم أحزاب «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال.

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