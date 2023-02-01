

الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1-2-2023 بعد أخر ارتفاع «تحديث مستمر»

تصوير : آخرون

سعر الدولار اليوم، ارتفع سعر الدولار في البنوك منذ أمس الثلاثاء، وذلك بعد الاستقرار الذي حققه خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة البحث على محركات جوجل لمعرفة التحديث المباشر لاسعار الدولار في البنوك.

ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 .

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 «تحديث مستمر»:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، عند 13.13 للشراء، 30.23 للبيع.

سعر الدولار اليوم مصر

تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بنك المصرف المتحد:

سعر الدولار اليوم مصر

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في بداية التعاملات سعر 30.13 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد 30.23 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بنك الإسكندرية وفقا لآخر تحديث:

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 عند 30.13 جنيه للشراء، كما سجل سعر 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تحديث.. سعر الدولارالأربعاء 1 فبراير 2023 في البنك الأهلى:

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلى، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، عند30.03 جنيه للشراء 30.13 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بنك مصر وفقا للتحديث الأخير:

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، عند 30.3 جنيه للشراء 30.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بنك الإسكان والتعمير «تحديث مستمر»:

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير بداية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، عند 30.00 جنيه للشراء 30.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في البنك التجارى الدولى:

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة الأربعاء 1 فبراير 2023 في بداية التعاملات عند 30.13 جنيه للشراء30.23 جنيه للبيع.

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