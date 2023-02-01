“الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية” تلتقي نقابة أطباء العراق وعدد من الجمعيات الطبية التخصصية

اجرى الزميل د احمد الربيعي خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا عدد من اللقاءات شملت الزميل د جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين وعدد من زملاء نقابة أطباء العراق وكذلك جمعية القلب والصدر وجمعية مكافحة التدرن والامراض الصدرية في العراق.

وقد تم خلال اللقاءات التعريف بالجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية وأهدافها ونشاطاتها ومكانتها في أستراليا فيما مر الزميل نقيب الأطباء وزملاء الجمعيات التخصصية بشكل مكثف على الواقع المتردي للخدمات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية في العراق والصعوبات التي تواجه الأطباء داخل العراق وكذلك تدهور التعليم الطبي .

وقد أشاد الزميل النقيب بنشاطات الجمعية الطبية العراقية الأسترالية النيوزلندية ومبادرتها في حملة التبرعات إلى ردهات المصابين بكوفيد -19 في العراق خلال جائحة كورونا.

هذا وقد جرى الاتفاق على المزيد من التعاون بين الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ونقابة الأطباء والجمعيات الطبية التخصصية لما فيه صالح زملائنا الأطباء والتعليم والتدريب الطبي في العراق .

ومن الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء قد قامت بتكريم الجمعية الطبية العراقية الاسترالية والنيوزلندية خلال ندوة نظمتها جمعية مكافحة التدرن والامراض الصدرية حول الاستثمار في القطاع الطبي

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