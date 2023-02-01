تصريحات غريبة وتخبط سياسي : الدليل والبرهان

بقلم الدكتور نجم الدليمي

صرح بايدن، ان ارسال الدبابات… الى اوكرانيا هي ليست ضد روسيا الاتحادية! ضد من اذن ؟انها من اجل الحرية! اي حرية؟ حرية الدمار الشامل والقتل والإبادة. فيتنام، افغانستان، يوغسلافيا، العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، الصومال السودان، شيلي، اندونيسيا، ووو هل هذه هي الحرية بالمفهوم الاميركي؟

ان هذه الدبابات هي اسلحة هجومية وليست دفاعية اي ان واشنطن ولندن وباريس وبون والناتو وبروكسيل قد اتخذوا قراراً بالاستعداد للحرب العالمية الثالثة؟!. لم تبقى الا خطوة واحدة وهي ارسال القطاعات العسكرية والطائرات الحربية من اجل ان تكون الحرب الكونية الثالثة قد بدأت وهذا سوف يحدث قريباً. ومن هنا ينبع الخطر على السلام العالمي اليوم، وان وقعت الحرب العالمية الثالثة الجنوبية فان اميركا وبريطانيا والناتو يتحملون المسؤولية الكاملة عن خطرالحرب ونتائجها الكارثية على شعوب العالم كافة.

ان هذه الدبابات الاميركية والبريطانية والبولونية والألمانية وووو سوف لن تحدث تغيير في ارض الواقع الموضوعي، اي ارض المعركة، النظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا قد خسر اكثر من 7500 دبابة عسكرية ومدرعة خلال حربه غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك وروسيا الاتحادية ان هذا الموقف العدائي ضد جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك وروسيا الاتحادية يعني نهاية اي حل، حوار، حول وقف الحرب الكونية الثالثة، انه قرار اميركي وبريطاني بامتياز وان زيلينسكي المتهم بتعاطي المخدرات وفريقه الاجرامي هم ادوات طيعة ومنفذة ومخربة لصالح القوى الاقليمية والدولية وليس لديهم اي قرار مستقبل في قيام الحوار، قرار الحوار مع روسيا الاتحادية هو قرار اميركي بالدرجة الأولى.

ان بعض السياسيين في الغرب الامبريالي قد اصابهم العمى وفقدان الذاكرة والجهل السياسي، اذ يصرخون ان اوكرانيا اليوم تدافع عن اوروبا…. وعليه يجب تقديم الدعم المالي والعسكري للنظام الحاكم في اوكرانيا؟ من اجل الحاق الهزيمة العسكرية بروسيا الاتحادية، انه غباء سياسي مطبق بامتياز، دولة نووية لا يمكن ان تخسر الحرب من حيث المبدأ. هذه هي الحقيقة الموضوعية.

ان هذا الموقف الجماعي من قبل دول الناتو ضد روسيا الاتحادية هو تحصيل حاصل نتيجة الضغط الاميركي على قادة مستعمرتها الجديدة وهي دول الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول قد فقدت قرارها المستقل، شولز ماكرون وووو انموذجا حيا وملموسا على ذلك، بل ان هؤلاء (( القادة)) ينفذون توجيهات بايدن وصقور الادارة الامريكية وبالضد حتى من مصالح شعوبهم، وما يحصل اليوم لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الا واقع حي وملموس على ذلك بدليل وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قرارات اميركا بخصوص فرض الحصار الاقتصادي ضد الشعب الروسي والدونباسي بنحو 12000 نوع من الحصار.

ان صقور الادارة الامريكية لديهم تكتيك جديد، وهم يؤكدون وبشكل علني حول ارجاع القرم والدونباس وزابوروجيا وخرسيون….، وهذا لا ولن يتحقق من حيث المبدأ حتى لو اشتعلت حروب عالمية عدة، وهذه هي الحقيقة الموضوعية التي يجب ان يدركها بايدن وصقور الادارة الامريكية الا اذا هم قد اختاروا لهم طريق الانتحار؟ فهم احرار في اتخاذ القرار، ان اميركا وحلفائها والناتو يعيشون ازمة عامة وشاملة وشملت جميع مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية وحتى الاخلاقية المثيلين انموذجا حيا وملموسا على ذلك. ومع ذلك يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى.

الواقع الموضوعي يؤكد لمن لديه عقل وفكر وبعد نظر… لا بديل عن المفاوضات وهذه المفاوضات هي بين موسكو وواشنطن بالدرجة الأولى، وفي حالة رفض واشنطن لذلك فالحرب الكونية النووية الجنونية قادمة لا محال وسوف يتم حرق الأخضر واليابس سوية، والجميع فيها خاسرون. الحرب غير العادلة هي نابعة من جوهر الراسمالية المتوحشة والطفيلية والاجرامية… وهذه هي الحقيقة الموضوعية.

كما صرح رئيس حلف الناتو بان الناتو لم يعد طرفاً في الحرب الاوكرانية الروسية، لان الناتو لم يرسل جنوده وطائراته الحربية للحرب.انه تصريح يعكس شكل ومضمون رئيس الناتو

سؤال مشروع؟

ما ذا يفسر رئيس الناتو ارسال الارهابيين والمرتزقة والمسيرات، وجفيلين وستنغر، واخيراً الدبابات والمدرعات الحديثة للنظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا ، هل هذا يعني ان امبراطورية الشر والكذب والاجرام وحلفائها المتوحشين لم يشاركوا في الحرب الاميركية الاوكرانية ضد الدونباس وروسيا الاتحادية؟ كفوا عن اللعب بالنار ايها الامبرياليون المتوحشون والعالم اليوم على شفى اندلاع حرب كونية خطيرة تحرق الاخضر واليابس. هل مشاركة الناتو تعني عندما جنود الناتو وطائراته تشترك في الحرب، بعد ذلك يمكن القول ان الناتو قد اشترك في الحرب الاميركية الاوكرانية ضد الدونباس وروسيا الاتحادية؟ وما يفسر مئات الجنود من بولونيا والبلطيق وووو،الذين يقاتلون مع الارهابيين والمرتزقة الاجانب ومع الجيش الاوكراني، هذا لم يعد مشاركة في الحرب؟ انه تصريح فارغ وغير مسؤول.

ان فلسفة الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية تكمن بلا نسمح لروسيا الاتحادية من تحقيق النصر العسكري على اوكرانيا ولن نسمح لاوكرانيا باأن تهزم في حربها ضد روسيا الاتحادية، ويطالبون النظام البنديري \ الارهابي الاستمرار بالحرب حتى اخر جندي اوكرايني. انها فلسفة جوفاء، تعكس عدوانية وهمجية الغرب الامبريالي في تصعيد واستمرار حربهم غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك وروسيا الاتحادية.

ينبغي أن يدرك الغرب الامبريالي والناتو ، انه لا يمكن تحقيق النصر العسكري على روسيا الاتحادية وشعب الدونباس بدباباتكم الهرمة…. لا يمكن تحقيق النصر العسكري على الشعوب لا يمكن تحقيق النصر العسكري على دولة نووية افهموا هذه الحقيقة الموضوعية وتخلوا عن دعم النظام النيوفاشي \ النيونازي في اوكرانيا والجلوس للمفاوضات وبدونكم. عليكم ان تتخلوا عن ازدواجية المعايير، او الكيل بمكيالين في العلاقات الدولية لان هذا الموقف قد يدفع للمواجهة العسكرية بينكم وبين روسيا الاتحادية.

كانون الثاني \ 2023

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