حزمة مساعدات امريكية لاوكرانيا

الولايات المتحدة-الشرقية 1 شباط : تستعد الولايات المتحدة الامريكية الاعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمليارين ومئتي مليون دولار امريكي وذلك بعد أكثر من اسبوعين على مساعدات اخرى تجاوزت الثلاثة مليارات دولار .

ونقلت رويترز عن مسؤولين امريكيين أن حزمة المساعدات الجديدة التي تعدها واشنطن لكييف ستشمل صواريخَ طويلةَ المدى لأول مرة وذخائرَ وأسلحةً أخرى.

وبلغت المساعدات العسكرية الغربية لاوكرانيا مستوى جديداً على صعيد نوعية الاسلحة بعد اعلان المانيا والولايات المتحدة عن منح كييف دباباتٍ ثقيلة لتشكل نقطةَ تحول في الحرب الدائرة باوكرانيا .

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