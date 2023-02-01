خلال مرافقتها رئيس الجمهورية.. وزير الهجرة : إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها تعد السبيل الاوحد الى عودة العائلات النازحة وانهاء ملف النزوح



رافقت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء ، في قصر بغداد، لإستقبال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية السيد غلام محمد إسحق زي والوفد المرافق له ، لبحث جملة من الملفات التي تخص النازحين في البلاد ، فضلاً عن ضرورة تعزيز الجهود من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم، من خلال التنسيق العالي بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية .

وأكدت السيدة جابرو ان قضية إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها تعد أحدى الملفات الرئيسة التي توليها الحكومة اهتماما خاصا سيما إعتبارها السبيل الاوحد الى عودة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية وانهاء ملف النزوح .

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