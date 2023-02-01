رئيس الجمهورية: تبرير استمرار ملف النازحين أمر غير مقبول

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن استمرار ملف النازحين في العراق أمر غير مقبول، مؤكداً على ضرورة إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له، اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023) ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق والوفد المرافق له بحضور وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو”.

بحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء الموسّع بحث ملف النازحين في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الجهود على كافة الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم، مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذا الملف الإنساني الحيوي والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الخصوص.

ولفت رئيس الجمهورية الى ضرورة إكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات، مشيرا إلى استعداد رئاسة الجمهورية لدعم هذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض إعادة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية.

رئيس الجمهورية، أعرب عن أمله في اكمال البنى التحتية في المدينة لأهميتها في انهاء ملف النازحين، ومؤكداً استعداده لزيارة سنجار مرة أخرى للاطلاع على ما تم تقديمه بهذا الشأن، ومنوها الى الحاجة لنتائج ملموسة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “استمرار وجود نازحين في مخيمات وسط أوضاع معيشية صعبة بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب على داعش وزوال أسباب التهجير هو امر غير مقبول”، وفقاً للبيان.

وأضاف: “نشعر بالألم لوجود أعداد من النازحين في البلاد وسط ظروف صعبة”، حيث أكد ضرورة تسريع عملية إعادة النازحين وحسم المسائل التي تمنع ذلك، مع ضمان عودة آمنة ومستقرة وحياة كريمة في مناطقهم.

من جانبه، قدّم الوفد شرحا إلى رئيس الجمهورية حول الأوضاع في سنجار، وأشار إلى بناء العديد من المنازل ومركز شرطة ودائرة البلدية في المدينة، وفقاً للبيان.

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