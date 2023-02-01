” فارس عيسى ” يلتقي رئيس هيئة النزاهة في اقليم كوردستان

استقبل الأستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، بمكتبه الخاص، صباح اليوم الأربعاء (1/2/2023) الدكتور” احمد محمد انور” رئيس هيئة النزاهة في اقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في العراق واقليم كوردستان، وبالاخص قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن ايقاف ارسال مستحقات اقليم كوردستان المالية من قبل الحكومة العراقية.

وفي جانب اخر من اللقاء تم التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين هيئتى النزاهة الاتحادية واقليم كوردستان، وبالاخص في مجال تبادل المعلومات الفنية بشأن سبل مكافحة الفساد المتفشي في العراق.

وفي ختام اللقاء ثمن رئيس هيئة النزاهة في اقليم كوردستان دور ممثلية حكومة الأقليم في بغداد في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات اقليم كوردستان ونظيرتها الاتحادية.

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