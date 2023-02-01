كانسيلو يوضح حقيقة تسبب جوارديولا في رحيله عن مانشستر سيتي

كتب

نادر شبانه



نفى الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق بايرن ميونخ الجديد المنضم حديثًا من مانشستر سيتي، وجود أي خلاف بينه وبين مدربه السابق بيب جوارديولا.

وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود خلاف بين كانسيلو وجوارديولا، ما أدى إلى رحيل اللاعب البرتغالي عن مانشستر سيتي إلى العملاق البافاري.

بايرن ميونخ أعلن تعاقده مع جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية معارًا حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء من مانشستر سيتي.

وقال كانسيلو في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي” البريطانية: “الأمر ليس له علاقة بعلاقتي مع بيب جوارديولا، لقد أردت البحث عن التغيير بسبب الدقائق المحدودة التي أمضيتها في الأسابيع القليلة الماضية في مانشستر سيتي”.

وأضاف: “الأمر يتعلق برغبتي في المشاركة بشكل أكبر وخوض تجربة جديدة، لذلك قررت الانضمام إلى بايرن ميونخ”.

وأكمل: “بايرن ميونخ فريق كبير للغاية، ومتحمس لمغامرة جديدة معهم، سعيد لأنني هنا في أكبر نادٍ داخل ألمانيا، كما قلت، إنه نادٍ ضخم وله تاريخ كبير، وسعيد جدًا بتمثيله من الآن فصاعدًا”.

جواو كانسيلو انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد حصول البيانكونيري على دانيلو من النادي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين حقق البرتغالي جميع البطولات المحلية الممكنة.

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