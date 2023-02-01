“لحرق الدفاتر الامتحانية”.. مجهولون يقتحمون مدرستين في النجف



أفاد مصدر محلي في النجف، الثلاثاء، بتعرض مدرستين في المحافظة لعمليتي اقتحام من قبل مجهولين.

وذكر المصدر ان “مدرسة عبدالرزاق محي الدين الواقعة في حي النفط تعرضت، مساء اليوم، إلى اقتحام من قبل مجهولين وادت عملية الاقتحام لحرق بعض الملفات ومحاولة حرق الدفاتر الامتحانية، لكنها باءت بالفشل”.

وبين المصدر، أن “مدرسة أكد الكائنة بمنطقة ال عيسى، تعرضت، مساء اليوم، الى اقتحام هي الآخرى، والعبث بالوثائق ومحتوى الادارة”.

وأشار المصدر، إلى أن “الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث سجل الحادثين ضد مجهول”، موضحاً أنه “تم توقيف حارسا المدرستين على ذمة التحقيق”.

وأنهى، اليوم الثلاثاء، تلاميذ وطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية امتحانات نصف السنة في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان للعام الدراسي الحالي,

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط