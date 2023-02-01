لحل أزمة الدولار.. اقتراح نيابي لتحويل شراء السيارات بالدينار العراقي



اعتبر النائب عن تصميم علي المشكور، اليوم الاربعاء، أنه من الضروري تحويل التعاملات التجارية الداخلية بالدينار لتقليل الطلب على الدولار، وعلى رأسها شراء وتسعير السيارات بالدينار العراقي.

وقال المشكور إن “التعامل بالدولار ضروري لكن يجب علينا ان نذهب بخطوات نبتعد فيها عن الدولار لتخفيف أسباب ارتفاعه غير المقبول”، مبينا انه “يجب ان نترك الكثير من التعاملات الداخلية بالدولار لتقوية الدينار من خلال التعامل به”.

وأضاف أن “عدم ضخ البنوك للدولار ساهم بصعوده وحتى لانسمح بالصعود اكثر علينا ان نتوجه للتعامل بالدينار سواء لشراء المركبات وبيعها أو التعاملات الأخرى لننهي عددا من التعاملات المحلية بالدولار والاعتماد على عملتنا”.

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