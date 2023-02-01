مباحثات سورية عراقية في مجال النقل البري والترانزيت



الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣

بحث وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح آليات تطوير العلاقات في مجال النقل والترانزيت.

العالم – سوريا

وقال الدندح إن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات المشتركة التي تحتم على البلدين تكثيف التعاون والتنسيق بينهما، بما يلبي طموحات ورغبة الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدندح أن الجانبين شددا على ضرورة التعاون في مجال النقل البري والجوي، وتسهيل حركة الشاحنات التجارية، واعتماد نظام الترانزيت عبر العراق، لافتاً إلى تأكيد الجانبين على أهمية تبادل الزيارات والخبرات، من أجل إنجاز أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال النقل والربط السككي، لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين.

من جانبها أكدت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن الوزير السعداوي والسفير الدندح ناقشا آفاق التعاون والعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وأهم القضايا المشتركة بين الجانبين في مجال النقل، والعمل لتطويرها بما يخدم المصالح، وينعكس إيجاباً على كل مجالات النقل.

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