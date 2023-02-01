هالاند يغيب عن تدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهة توتنهام



كشفت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، غاب عن جلسة تدريبات الفريق الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

وحسبما ذكرت شبكة “cityxtra” الإنجليزية، فإن إيرلينج هالاند لم يكن جزءًا من تدريبات مانشستر سيتي اليوم.

وأوضحت أن غياب هالاند عن جلسة تدريبات مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، جاءت لأسباب شخصية وليست مشاكل تتعلق بالإصابة.

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وأشارت إلى أنه بالنظر إلى طبيعة سبب غياب هالاند، فإنه من غير المتوقع أن تكون مشاركته يوم الأحد المقبل ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، محل شك.

ويلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام، على ملعب الأخير في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وأفادت أنه من المتوقع أن يشارك هالاند في تدريبات مانشستر سيتي بشكل طبيعي، غدًا الأربعاء، استعدادًا لملاقاة الديوك.

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